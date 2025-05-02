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表層工作室打造戶外裝置 為都市熱環境排汗

中央社／ 台北2日電

都市熱島效應逐年加劇，「表層工作室」打造象徵人類毛孔般的142座裝置，並將其散布於北美館戶外廣場，再透過噴霧模擬人類流汗散熱過程，邀觀眾透過感知重新思考都市熱環境。

藝術團隊「表層工作室」由高偉恩與譚宇宏於2024年組成，他們專業跨足建築藝術、工業設計、城市議題及永續環保等領域，以「毛孔城市－佔領計畫」為題，獲選台北市立美術館主辦的第12屆X-site計畫。

北美館今晚舉行「毛孔城市－佔領計畫」開幕晚會，並透過新聞稿表示，2025 X-site計畫聚焦於永續發展，鼓勵團隊從創作主題至製作工法納入綠色減碳規劃，實踐循環思維的永續行動，今年X-site得主更積極回應當代對環境議題的關注。

「表層工作室」表示，藉由體驗式的介入，期望讓北美館戶外廣場不再僅是物理空間場域，更成為討論和感知都市氣候問題的平台，使民眾重新連結自身與城市景觀的關係。

此外，團隊以低耗能與減碳納為製程考量，噴霧裝置採用工業與消費者回收鋁材，轉化為兼具照明功能的街道家具，並以模組化的形式運用3D列印模具鑄造。展期結束後，噴霧裝置也可完整拆卸並重複組裝，成為他案的裝置藝術、景觀照明等元件，也可重新被回收製作為鋁錠原料。

「毛孔城市－佔領計畫」展明天起於台北市立美術館戶外廣場展出至7月13日。

團隊 永續

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