麗明董座吳春山《旅途·五國十色》攝影展第二站登場

麗明營造董事長吳春山《旅途．五國十色》攝影巡展，2日在台中日光溫泉會館登場，延續首站車埕所開啟的文化對話，這次選址於大坑山麓的靜謐場域中，持續帶領觀者走入美與沈澱的影像旅程，也是這場公益旅程的重要篇章。

吳春山以建築人的視角看世界，用鏡頭捕捉光影與結構背後的人文脈絡與美學思維，進而記錄他遊歷冰島、格陵蘭、匈奧捷、日本、紐西蘭與突尼西亞的空間風景與文化故事。

這些影像作品集結成《旅途．五國十色》個人攝影巡展，於2024年底啟動，展開一段從美學出發、走向翻轉文化教育的公益行動。

吳春山表示，「每次旅行，真正讓我停下腳步的，不是名勝，而是那些帶著時間痕跡的風景與人。有時是一面斑駁牆上的光影，有時是一位在老街靜靜坐著的長者。」拍照對他來說，不只是記錄當下，而是與一個地方、一個文化產生連結的方式，也是他向這些片刻致意的方式。

延續對地方文化與人文風景的悸動，吳春山將這些美麗故事與社會分享，而他選擇的首站正是南投車埕，一座曾經繁盛、歷經沉寂、如今靠文化重新找回自信的小鎮。

吳春山表示，車埕與五國場景相似，都承載著時代記憶與生活的厚度。因此，他讓這些來自世界各地的影像，從車埕啟程，與台灣的人文記憶產生對話與共鳴。

《旅途．五國十色》不僅展現了個人視角下的影像紀錄，更是一場透過攝影作為媒介、逐步延伸為公益實踐的行動旅程。首站選在南投車埕，正是出於對地方創生的關懷初衷。

透過展覽導入藝文能量，為小鎮注入新的觀光動能，也期望吸引更多人重新看見這塊土地的文化價值與生活風景。吳春山以實際行動回應「讓影像發聲、讓地方被看見」的理念，也為整場巡展揭開了通往公益行動的序章。

此次巡展共規劃四站，從自然小鎮走進山林、城市與宗教空間，分別對應旅途中不同階段的凝視與沉澱。第二站「旅行的間奏」今天在台中日光溫泉會館登場，象徵旅途中的停駐與內觀。

隨著展覽推進，所有影像作品最終將捐贈予大里「菩薩寺」進行義賣，義賣所得將全數用於支援尼泊爾興建一所結合教育與文化的沙彌學院。這場從美學出發的影像旅程，最終將以實際行動回應世界。

《旅途．五國十色》展現的不僅是影像創作的美感，更體現麗明營造長期關注社會與文化的行動價值。