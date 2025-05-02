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打造幸福職場！臺中榮總護理新鮮人月薪7萬 並安排聯誼

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
臺中榮總院長傳雲慶今天接受聯合報專訪，身為虔誠的基督徒，他以「榮神益人」的精神帶領台中榮總，榮耀上帝，也有益眾生，期許創造他人價值。記者林澔一／攝影
臺中榮總院長傳雲慶今天接受聯合報專訪，身為虔誠的基督徒，他以「榮神益人」的精神帶領台中榮總，榮耀上帝，也有益眾生，期許創造他人價值。記者林澔一／攝影

5月12日是國際護師節，最近醫院護理師人力不足引發關床、急診壅塞等一連串問題，如何留住護理師成為各大醫院院長最重要的功課。護師節前夕，臺中榮總於五月一日起為全院護理師加薪，平均每位護理師加薪二千到三千元，讓大學畢業的第一年護理師新鮮人月薪可達七萬元。

臺中榮總院長傳雲慶今天接受聯合報專訪，身為虔誠的基督徒，他以「榮神益人」的精神帶領台中榮總，榮耀上帝，也有益眾生，期許創造他人價值。醫院不只有醫師，包括護理師、藥師等共十四個職系，包括負責手術室推床的勤務員也是醫療團隊的一員，大家合作才能創造價值，齊心協力照顧病人。

傳雲慶指出，臺中榮總非常重視護理師，全國護理師平均離職率約12%，臺中榮總5.4%，許多醫院因為護理師人力不足而關床，但臺中榮總未受影響。最近剛調整護理師薪資，利用六千萬元預算為全院護理師加薪，更提高新進護理師起薪，從原來的月薪六萬多元，提高到七萬元。

薪資只是留才措施的一部分， 傅雲慶說，「待遇是基本，但不能是唯一。」臺中榮總從薪資、福利到職場文化，靠著一連串接地氣、有人味的制度設計，守住護理人力，例如從生活面出發，設計出一系列溫暖措施，打造幸福職場藍圖。

為了護理師終身幸福著想，傅雲慶笑說，護理師太忙了，工作後精力耗盡，都不太出門，導致需輪三班的護理師「連約會的時間都沒有」，久而久之不只人累，心也累，因此台中榮總固定為護理師規畫與鄰近的科技業工程師聯誼活動。

「我們跟台積電、友達等中科園區企業合作，安排專屬的聯誼行程，遊覽車接送、免費參加。」傅雲慶聽說成功率還挺高的，不少年輕護理師因為這些活動認識志同道合的伴侶，提升工作滿意度，也讓團隊氣氛更融洽，增加向心力。

不只醫師節有晚會，護理師也要被看見。臺中榮總是國內少見舉辦護理師晚會的醫院，從四年前開始，首辦大型護晚會，邀請藝人庾澄慶表演，提供10台摩托車抽獎。傅雲慶說，今年護理師晚會將於5月7日舉辦，除了精彩節目外，還準備了豐厚的現金獎項與摸彩，讓護理同仁同歡，覺得被重視、被看見。

臺中榮總的護理職場文化不只停留在制度面，更體現在細膩的場域設計上。院內設置「幸福小站」咖啡空間，免費供應媲美知名咖啡品牌的現磨咖啡，特別選擇員工較不易被打擾的圖書館內，設置第二空間，讓員工能真正放鬆片刻，不必擔心被誤認為「偷懶」。

種種措施，讓臺中榮總去年榮獲台中市幸福職場評選五星獎肯定，成為公立醫院職場友善的標竿案例。健保資源 有限，醫療院所壓力日益升高、護理人力留才競爭激烈，傅雲慶說，中榮以具體證明，讓護理師安心工作、穩定留下，醫療體系就能穩健運行。

臺中榮民總醫院院長傅雲慶表示，五月一日起為全院護理師加薪，平均每位護理師加薪二千到三千元，讓大學畢業的第一年護理師新鮮人月薪可達七萬元。記者林澔一／攝影
臺中榮民總醫院院長傅雲慶表示，五月一日起為全院護理師加薪，平均每位護理師加薪二千到三千元，讓大學畢業的第一年護理師新鮮人月薪可達七萬元。記者林澔一／攝影

台中榮總 臺中 護理師

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