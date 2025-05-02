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好天氣到明天 周日首波梅雨鋒面接近

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今天艷陽高照，大台北路上許多行人紛紛撐傘遮陽。記者潘俊宏／攝影
今天艷陽高照，大台北路上許多行人紛紛撐傘遮陽。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署今天對高雄市發布高溫警訊，中午前後高雄市為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上，大台北今天也明顯感受到豔陽的熱力，但是好天氣只到明天，接下來周日將有首波梅雨鋒面接近，第二道鋒面則是在6日至8日之間影響台灣，各地都有降雨機率。

氣象專家吳德榮在專欄表示，今天各地晴時多雲，天氣偏熱，但明天水氣多，大氣較不穩定，台灣偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

今天艷陽高照，大台北路上許多行人以手遮擋陽光。記者潘俊宏／攝影
今天艷陽高照，大台北路上許多行人以手遮擋陽光。記者潘俊宏／攝影

鋒面 高雄市

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