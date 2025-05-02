「不信公理正義喚不醒」藥師不排除每周到衛福部抗議

「我們不相信公理正義喚不醒」，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，若政府再不善意回應對藥事法103條解釋令的訴求，不排除每周到衛福部抗議；衛福部中醫藥司重申，解釋令並無扭曲藥事法第103條的立法意旨，中藥販售權也沒有被不當放寬。

我國列冊中藥商快速凋零，自2005年至2024年從1萬585家降到7478家，降低29.35%，恐影響民眾飲食文化及保健藥膳中藥材的基本需求。衛福部今年3月18日核釋藥事法第103第2項後段條文規定，新增國內公立或私立大學中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，得向地方政府衛生局申請核發「經營中藥事實證明書」，申請登記為中藥販賣業藥商。

中醫藥團體今天下午舉行「中醫藥界聯合誓師－力挺衛福部中藥材管理政策 人才多元 產業升級」聯合誓師大會。中醫師公會全聯會中執會執行長蘇守毅說，中藥店是傳承藥事文化的源流，且中藥商對藥物辨識、炮製非常專業，早期還可以自製膏丹丸散等，但後來因法令被剝奪很可惜；且從中藥行出身的中醫師，會學習如何炮製搭配療效，對中醫界貢獻不可磨滅，這是從中藥界來輔助中醫界是重要傳承之一。

藥事法103條之2解釋令的對象，由「中藥及生藥學系」調整為「中藥及藥學系」，代表藥學系畢業生在取得藥師執照前，也有經營中藥行的管道。蘇守毅說，大多數藥師是受雇而非開業，藥師都很辛苦，要分配藥物、記錄銷售等，有時還要應付諮詢等，其實相當辛苦，「有需要再增加他們負擔嗎？」也希望藥界在爭取這方面權益時，應該反過來想，不是一昧擴展範圍、造成藥師執業困難，希望藥界配合、支持衛福部和318解釋令。

黃金舜說，其他團體的意見藥界基本上都尊重，但現在「中藥資源學系」被認為可以管理中藥，如果中醫師認為這個系所這麼強，是否也考量讓中資系學生有資格考中醫師？如果他們自己都不願意這樣推，也應該要尊重其他專業，尤其是藥師的專業職責。

「我們的訴求很清楚，就是希望撤除318解釋令」，黃金舜指出，這份解釋令表述非常含糊，在種植中藥、處理藥材等中斷流程，藥界沒有意見；但台灣的中藥不像美國是食品，如果今天是食品，商人要怎麼經營食品，藥界沒有反對的理由，如果把中藥變成像四物飲、養肝茶等也沒意見，但如果變成八味丸等「成藥」，直接交到民眾手上就是專業行為，需由專業人員把關。

至於解釋令撤回是否需重新檢討法源，黃金舜說，他上周才跟前部長陳時中見過面，對方也清楚表示，2019年的解釋令是落日條款；但現在的部長邱泰源上任後卻變成「新生條款」，「我們要怎麼遵循？這樣的政府，我們可以相信嗎？」

藥師團體將於5月4日走上凱道表達訴求，「如果政府沒有善意回應，我們會抗爭到底」，黃金舜強調，不會只是一次活動結束，後面可能還會有一連串的行動，「我們不相信公理正義喚不醒」，甚至不排除每周都到衛福部抗議，要讓政府知道，這不是坐在裡面吹冷氣可以解決的事情，要好好深思檢討。

針對藥師團體對於解釋令之疑義，衛福部說明如下：