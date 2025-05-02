健保署再曬新數據...救命凝膠價格比國際高 1數據有出入

外科救命凝膠5月起納入健保，本該是美談，卻因為健保給付太低，反而讓廠商揚言退出市場。衛福部次長林靜儀攤出國際價格比較，認為並無不合理；立委提醒將不同種類功能價錢混為一談，並且刻意不公開爭議的泰爾茂價格比較。健保署最新調查結果，台灣的給付價雖然仍高於日本，但今天公布的數字與日前公布的落差達3倍。

外科封合凝膠泰爾茂，以直接塗抹在接合處減少針孔出血，因為健保5月1日起納入給付卻只給低價，4mL給付2萬3662點，疑不敷成本，因此決定不再供應台灣市場產品。其餘健保給付的手術封合劑，不分品牌2mL皆給付1萬1831點、5mL給付2萬9577點。

林靜儀日前在臉書公開國際價格，指出日本給付價格為2mL為5586元、5mL為1萬3965元；南韓2mL給付1504元；澳洲2mL的價格落在2671至6741元、4mL為1萬0769元。

立委陳昭姿質疑，衛福部公布的手術封合劑功能不同，例如有抗凝血因子本就會比較貴，但是衛福部公布的數據把功能不一樣的放在同一個分組，並只公布最低價的數據，沒有公布五月起退出台灣市場「泰爾茂」的國際價格，批評這根本是張冠李戴、魚目混珠、洗地帶風向。

健保署今天下午五點重新公布「手術凝膠國際價格」，泰爾茂在日本換算台幣僅約5796元，醫審及藥品組組長黃育文說，我國健保給付價對比國際仍高。

根據健保署公布最新的價格，南韓給付的價格已經沒有林靜儀於臉書公布的價格，2mL僅有1504元，雖然南韓沒有泰爾茂的價格，但是健保署有提供南韓給付另外兩個品牌2mL的價格，分別為百特2mL的價格為6949元、奧特利2mL也是6949元，與先前公布的1504元，價格相差三倍。

而澳洲給付的手術凝膠價格，也與一開始公布的數據有所差異，原本公布2mL的價格落在2671元到6741元，最新公布的數據則是落在2711元到6841元，落差40到100元。