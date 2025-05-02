中醫藥界力挺中藥販售新令 藥師團體反對仍將上街

衛福部中藥販售新令掀議論，中醫藥界今天發聯合聲明力挺衛福部中藥材管理政策，持反對立場的藥師團體強調5月4日仍將上街，未來更不排除每週到衛福部大門前抗議。

衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

其中包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

但此項新措施引發中華民國藥師公會全國聯合會不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，繼日前號召百人到衛福部大門前快閃，5月4日預計集結上千人上凱道。

不讓藥師公會專美於前，中華民國中醫師公會全國聯合會及各縣市中醫師公會、中華民國中藥商業同業公會全國聯合會及各縣市中藥商公會、台灣中藥學會等贊成團體今天數百人集結舉行誓師大會，回應西藥界對解釋令的反彈聲浪，疾呼「中藥產業不能再等了！」

相關團體代表指出，現在中藥產業已經瀕危，若持續放任不管，10年、20年後可能會真的絕種，民眾將沒有地方購買品質好的燉補藥材與辛香料，屬於庶民飲食文化的一環也將消失。

中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂直言，標準放寬並不是衛福部對中藥界有所加持，而是補上中藥傳承的斷層，所以並不是要爭取調劑權，不會有稀釋專業的問題，而是要深化中藥體系的保障。

台灣省中藥商業公會聯合會理事長郭昆茂強調，絕對要捍衛中藥商與中醫師權益，不能讓中藥產業在這一代出現斷層，中藥行已經從原本1萬多家左右，到現在剩約7000家，民眾購買辛香料、滷包、保健食品、燉補藥材等都會選擇到中藥行，中藥商的職責就是把關產業鏈的品質，才能提供給中醫師。

對於中醫藥界發聯合聲明力挺衛福部中藥材管理政策，藥師公會全聯會理事長黃金舜接受媒體電訪表示，尊重其他團體意見，藥師公會的訴求很清楚，就是希望撤除標數模糊的318解釋令，藥師團體不反對中藥的種植、中段處理、甚至是後段批發，這些商業行為都支持。

黃金舜重申，「但若是成藥要直接交到民眾手上，那就是專業行為，不應由非醫藥專業的人處理」，這就好像不可能讓西藥的成藥隨便交由商人販售，風險太高了，不相信「公理正義喚不醒」；除5月4日上凱道，內部正討論未來不排除每週都去衛福部抗議，「是『抗議』，不是溝通。」