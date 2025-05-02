未來一週溫暖偏熱 鋒面接力報到帶來雨勢

中央氣象署表示，未來一週溫度上溫暖偏熱，鋒面接力報到，各地都有降雨機率，尤其6日該波鋒面結構較好，要留意短延時強降雨發生機率。

中央氣象署預報員張竣堯向媒體表示，周末水氣增加，明天白天西半部、東北部還是屬於多雲的天氣型態，花東要留意降雨，中午後整體水氣增加，各地都有午後雷陣雨發生機率，山區有較大雨勢。

張竣堯說，4日天氣一樣不穩定，受到鋒面通過影響，白天起中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，南部午後有下雨狀況，各地都要留意雨勢，山區有較大雨勢機率。

張竣堯指出，5日鋒面通過後雨勢趨緩，北部、東北部有局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部雷陣雨，但範圍偏小；6日到7日受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，且因為這波鋒面的結構比較好，要留意短延時強降雨發生。

張竣堯表示，8日鋒面通過後，水氣仍然偏多，中部以北、東半部要留意局部陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有短暫雨。

9日起轉為偏東風的天氣型態，張竣堯說，雨勢趨緩，只有迎風面有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣型態，午後要留意局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，未來一週沒有明顯冷空氣，因此西半部溫暖偏熱，高溫落在31度到33度間，東半部為28度到29度；受鋒面影響降雨的那幾天，高溫會略降，但沒有下雨時就會比較悶熱。

另外，張竣堯提醒，金門及馬祖明天一整天都要留意局部霧或低雲，今天晚間到明天清晨，中南部地區也要留意局部霧或低雲，週末要往返離島的民眾要留意航班。