家有異味散不去？網推6大除臭神招 毛孩家庭也受用！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「室內除臭方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大室內除臭方式。

無論是浴室濕氣、廚房油煙或是寵物排泄物，都可能是導致家中充斥異味的元兇，不僅讓人難已忽視，也影響心情和生活品質。為了營造清新宜人的居住空間，人們往往會嘗試不同的除臭方式，而其中又以哪些除臭方式最受熱議呢？一起來看看網友們有哪些除臭妙招吧！

「除臭噴霧」去味超有效 使用「香氛產品」需注意香臭結合生怪味！

▲ 網友熱議TOP6室內除臭方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對室內除臭方式的討論，發現許多民眾會選擇使用除臭劑、除臭噴霧等具除臭效果的化學產品來去除異味。一位部落客分享，成家後經常被尿布、油煙和廁所的「氣味惡夢」搞到崩潰，所幸除臭噴霧成功解救他，「不是用香味去掩蓋臭味， 而是徹底清除臭味」，讓他大讚超有感。

而對於飼養毛小孩的家庭來說，寵物體味與排泄物的氣味常在室內揮之不去，因此不少飼主常於討論區請益消除寵物臭的辦法，如有民眾便對毛孩尿騷味感到困擾，表示「就算沖很多水或是搭配洗劑，整個空間還是有尿味」，吸引不少飼主熱情推薦各式寵物除臭劑；也有人提醒「非必要請避免使用漂白水，對貓狗的嗅覺太刺激了」，呼籲有寵家庭應盡量選擇對寵物友善的除臭噴劑，才能兼顧除臭效果及毛孩安全。

不少人則會透過芳香劑、香水及擴香等「香氛產品」來掩蓋異味。有網友便提到「終於知道為什麼瑜珈教室用芳香精油」，在室內人多、氣味混雜時，精油香氣不僅能有效中和異味，還能讓空間更放鬆宜人，引起網友共鳴，並建議「不然就是自己身上要帶條擴香項鍊」。

然而，也有民眾認為使用香氛產品僅是治標不治本，甚至可能讓異味惡化，如有網友丈夫使用香氛包壓制鞋櫃裡的球鞋味道，結果發現「香臭味混一起真的有點可怕」，最後改用氣味清淡的消臭劑才解決問題。因此，選用除臭產品時應根據實際情況謹慎挑選，才能達到理想效果。

除此之外，也有民眾仰賴「天然材料」除臭，如咖啡渣、檸檬皮與橘子皮等日常材料都能達到除臭效果，不僅無需花費額外費用，還可物盡其用。便有新聞指出「咖啡渣具有很強的吸附能力，能有效吸收空氣中的異味」，可以在曬乾後裝入紗網內，放入冰箱及鞋櫃中去除異味。

茶葉也有同樣妙用，一位網友分享「茶葉泡過後曬乾放在衣櫥或是廁所」，能同時達到除濕與除臭的效果。也有民眾受到家中廚餘機發臭困擾，結果發現「無法有效除臭時，上面放一個新鮮的橘子皮，馬上整個空間變得很清爽」，直呼是「廚餘機神物」！

以上這些除臭方式，有哪些是你也覺得立竿見影的呢？又或是你有自己的除臭小妙招呢？如果你也正受到室內異味困擾，不妨參考網友們的經驗，找出最適合自己的除臭方法，讓室內空氣煥然一新，每天都能安心、大口呼吸吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「室內除臭方式」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/09~2025/04/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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