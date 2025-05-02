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中藥產業不能再等 他嘆再不管20年後買不到好藥材

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中醫藥界今天號召數百人集結舉行誓師大會，力挺藥事法103條解釋令對於「經營中藥販賣業務」議題。記者賴昀岫／攝影
中醫藥界今天號召數百人集結舉行誓師大會，力挺藥事法103條解釋令對於「經營中藥販賣業務」議題。記者賴昀岫／攝影

藥事法103條中對「經營中藥販賣業務」的討論再起，中醫藥界今號召數百人舉行誓師大會，回應西藥界對解釋令的反對聲浪，這是近半世紀中醫藥界最團結的一次，強調「中藥產業不能再等」，現已經瀕危，若再放任不管，10、20年後恐真的就絕種，民眾將無處購買品質好的燉補藥材與辛香料，庶民飲食文化也將一併消失。

衛福部今年3月18日公告「藥事法」103條第2項解釋令，開放具中藥或生藥相關背景，並完成一年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

「中藥產業不能再等了，這就是今天來的訴求」中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂說，標準放寬並不是衛福部對中藥界有所加持，而是補上中藥傳承的斷層，因為並不是要爭取調劑權，不會有稀釋專業的問題，而是要深化中藥體系的保障，現在的處境是瀕危，如果再不管的話，過了10幾20年可能就會絕種。

中醫藥發展機會董事長朱溥霖則說，「這叫做遲來的正義」，中藥業已經面臨30多年的不公不義，委屈更是三天三夜也說不完，希望這次中醫藥大團結，畢竟中藥行是被消失，而不是自願消失，斷層也非業界所希望，而是因為缺乏教考訓用制度，很高興中藥商的重要性終於被看到，畢竟單就簡單的藥材辨識來說，就需要看外觀、聞味道、試口味、手摸質地等，都需要師徒經驗傳承。

台灣省中藥商業公會聯合會理事長郭昆茂強調，絕對要捍衛中藥商與中醫師權益，不能讓中藥產業在這一代出現斷層，因為已經從1.2萬家左右，到現在的7000多家，民眾購買辛香料、滷包、保健食品、燉補藥材等都會選擇到中藥行，中藥商的職責就是把關產業鍊的品質，才能提供給中醫師。

郭昆茂說，藥師想要一把抓、什麼都要賣，他們只碰過一些製劑，如果沒有中藥商把關，產業絕對會斷鏈，民眾也找不到燉補的藥材和辛香料，會全力支持衛福部的中藥政策；中國醫藥大學中藥資源學系教授郭昭麟補充，他們用傳統理念及科學方法教學生，因為有中藥商的存在，讓中醫師和民眾有好藥可用，有心投入的人才加入，更是中醫師、中藥業與民眾的三贏。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，傳統醫藥也是健康體系的一環，2024年底世界衛生組織發表「2025-2034傳統醫藥策略規畫」、今年底將發表第三版「全球傳統醫藥戰略」，都強調傳統醫藥的分工協作與法制化；以國家高度而言，偕同傳統醫藥（中藥、針灸等）的方便性與總花費，都比單用主流醫學更佳，中西醫協作將有更好的療效，國人體質強化與富國健民，豐富多元的傳統醫藥是不可或缺的一塊，共同增益國民健康。

台灣省中藥商業公會聯合會理事長郭昆茂說，如果沒有中藥商把關，產業絕對會斷鏈，民眾也找不到燉補的藥材和辛香料。示意圖，記者賴昀岫／攝影
台灣省中藥商業公會聯合會理事長郭昆茂說，如果沒有中藥商把關，產業絕對會斷鏈，民眾也找不到燉補的藥材和辛香料。示意圖，記者賴昀岫／攝影

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