衝破同溫層！ 「星星之火4」紀錄片 5/3公視首播

台灣大眾的新聞來源有八成為網路平台，演算法精準地依據用戶偏好推送內容，「同溫層」及「回音室效應」成為當下重要現象，也是新聞媒體的挑戰，「星星之火4：衝破同溫層！」紀錄片明天(5月3日)下午4時，在公視主頻道電視首播，將探討同溫層現象帶來的衝擊。

根據財團法人台灣網路資訊中心2024年的報告顯示，台灣民眾認為網路上的對立有日趨嚴重的趨勢，約八成網路使用者認為台灣網路上政治相關的留言處於對立狀況，同時有約7成的人認為台灣網路關於公共事務的發文及留言多為特定組織所操作。

實際上，這種資訊接收的片面化，在重大公共議題上，使不同立場者的觀點差異正在擴大，新聞媒體正面臨前所未有的挑戰，作為守護公共討論場域的第4權，如何避免淪為同溫層的推手，考驗著新聞人的智慧。

蕭同茲先生文化基金會今年推出公益紀錄片「星星之火4：衝破同溫層！」，走訪第一線新聞人及科技及文化趨勢意見領袖，探索同溫層現象帶來的衝擊，及新聞媒體乃至視聽眾如何衝破同溫層。

受訪者包括（依姓氏筆劃排序）中央社前總編輯王思捷、天下雜誌共同執行長兼內容長吳琬瑜、報導者營運長李雪莉、公共電視總經理徐秋華、RadicalxChange Foundation and Plurality Institute founder格倫·韋爾（Glen Weyl）、輔大新聞傳播學系教授陳順孝、聯合報副總編輯郭崇倫、新匯流基金會董事長楊照、意藍資訊（股）公司創辦人暨總經理楊立偉、鏡傳媒技術長簡信昌及自由時報編政組主任兼發言人蘇宇暉。

吳琬瑜表示，大家應該有一個意識，很多事情是要經過討論、理解、聆聽,然後能夠找出一個衝突之後的解方，那你才能夠是真正活在真實的世界、面對問題。不斷的言論激化，其實對一個社會的發展，並不是一個很好或很健康的事情。訴諸群眾的影響力，好像那就是事實，其實是一件非常危險的事情。

李雪莉也說，當這個社會不斷的被兩種極端的意見撕裂的時候，我們是用情緒來帶領我們思考、決策，我們是要先用情緒先行，再去找各種有利於我們的證據，來證明我們是對的，來妖魔化

對方。但是對方真的有這麼可惡嗎？這是我覺得台灣正在經歷的suffer 就是撕裂，我們沒有辦法靜下心來聽對方說話。

陳順孝觀察，現在同溫層也把台灣分成一個台灣兩個世界，主要是藍綠，就你只看藍的媒體，那我只看綠的媒體，我們基本上會活在不同的世界。這是造成台灣現在很多政治對立的一個根本原因，就是我們每個人都只獲取片段的資訊，而沒有辦法獲取比較完整的訊息，我們自己被演算法操控而不自知，無法做理性的判斷，這就影響到一個民主政治裡公共政策討論的品質，甚至影響到我們的民主決策。