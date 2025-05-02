星空聯盟推全新品牌宣傳 長榮等25家會員推無縫旅程體驗

全球最大的航空聯盟-星空聯盟(Star Alliance)，推出全新品牌宣傳活動「卓越節奏(Rhythm of Excellence)」，其形象影片中展現了包括長榮航空在內的25家成員間齊心協力的合作默契，致力於優化購票訂位平台，讓旅客能簡單完成多航段的航班行程安排，從機場報到、行李託運、貴賓室到會員酬賓計劃，讓搭機體驗變得更加順暢和輕鬆自在。

星空聯盟策略部副總裁Renato Ramos表示，此次的品牌宣傳活動展現了星空聯盟做為無縫聯航旅程推動者的核心角色和目標，旅客通常是與我們的成員航空公司直接互動，也正是透過大家齊心協力，我們推動的各項方針才得以實現，從機場報到、行李託運到貴賓室和會員酬賓計劃，這種共同構建的節奏，真正定義了星空聯盟的體驗。

此次宣傳活動的主打影片，是以爵士樂風格的原創配樂為背景，生動地展現了星空聯盟的綿密航網及旅程，從訂位、機場、轉機到會員酬賓計劃，每個場景都在旅客旅行的關鍵時刻流暢呈現。

「卓越節奏」分別在東京成田國際機場和新加坡樟宜機場拍攝，由星空聯盟的創意合作夥伴The Secret Little Agency（TSLA）負責構思，目標是將聯盟的宗旨轉化為精彩影像，透過全新品牌宣傳活動的形象影片，象徵星空聯盟25家成員航空公司，做為一個團體彼此間的無縫合作，以呈現最完美的樂章。

星空聯盟「卓越節奏(Rhythm of Excellence)」完整影片，請點擊https://reurl.cc/RY9q7g 欣賞。