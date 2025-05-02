提升行車安全 台鐵八掌溪橋等8橋梁118年完成改善

近年氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重天然災害並影響鐵路行車安全，且部分鐵路橋梁已不符合河川治理計畫，須儘速進行改善。台鐵公司表示，為因應此情況並提升橋梁行車安全，藉由「重點橋梁行車安全提昇計畫」推動橋梁改善工程，包括八掌溪橋、二號橋等8座橋梁，預計118年完成改善。

台鐵公司指出，重點橋梁行車安全提昇計畫主要希望達到全面提升鐵路橋梁之耐震及耐洪能力，確保營運安全。強化鐵路交通穩定性及便利性，增益公共運輸效能。維持區域交通流暢、便捷，促進地方經濟發展，提昇民眾對交通設施服務之認同感及信賴度。

本計畫主要內容是辦理八掌溪橋、二號橋、深澳橋、下三叉河橋、石榴班溪橋、新三爺溪橋、田鶴溪橋及高屏溪大橋等8座橋梁改善工程，計畫期程114年至118年，總預算56.69億元，目前台鐵公司現在辦理規畫作業，預計114年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工，未來將全力進行相關橋梁改善工程，讓計畫如期如質完工，持續提供旅客安全、穩定、舒適的鐵路運輸服務。