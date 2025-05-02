什麼都冷藏？營養師示警「當心滋生細菌」：白飯、蜂蜜都不行！

冰箱具有保鮮功能，要注意的是不是什麼都可以冷藏。營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，不是所有食物都適合往冰箱裡一塞就完事的，有些食物放冰箱反而會變質、影響口感，甚至滋生細菌！

高敏敏指出有些食物冰起來反而不方便食用，也有部分食物本體不耐寒或是容易爛掉，更重要的是沒放好容易滋生細菌或發霉，務必注意，別讓冰箱成為食物的墳墓！

這些食物不適合放冰箱：

一、蜂蜜

低溫會讓蜂蜜結晶變得不好舀取，使用起來更加麻煩。

二、番茄、黃瓜

兩者是不耐寒又怕冷蔬菜，如果長期放在冰箱反而容易爛掉。

三、柑橘類水果：橙子、柚子等

冰箱內的濕氣容易進入果皮，使果肉容易腐爛。

四、大蒜

冰箱中潮濕環境容易讓大蒜發霉、滋生細菌。

五、薑

高敏敏提醒，因為薑皮非常嬌嫩，低溫保存反而容易爛掉。

六、洋蔥

洋蔥冷藏後反而容易腐爛、變味，還容易長霉。

七、白飯

最意想不到的就是以為白飯冷藏能保鮮，其實反而可能成為細菌培養皿。

高敏敏補充不適合冰箱冷藏食物的正確保存方式，例如蜂蜜放陰涼處保存即可，另外蔬菜、洋蔥、薑、大蒜僅需放置於通風乾燥處，白飯常溫下2小時內吃完，吃不完直接冷凍保存。