家中總是飄怪味？六大「室內異味來源」快檢查！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「室內異味來源」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的居家臭味元凶。

你是否也有這種經驗？房間看起來乾淨，卻總有一股說不出的怪味揮之不去。其實，許多室內異味都藏在日常忽略的細節中，且長期暴露在異味中不只影響生活品質，甚至可能對健康造成影響。想找出臭味從哪來、改善居家空氣品質，不妨從這幾個常見的異味來源開始檢查！

氣候潮濕「霉味」揮之不去超惱人 管線異味瀰漫網分享除臭撇步

▲ 網友熱議6大室內異味來源 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「室內異味來源」的相關話題討論，發現「室內潮濕霉味」讓許多人難以忍受。台灣夏季氣候潮濕悶熱、各地相對濕度高，讓不少民眾困擾不已，如一位網友就苦惱表示「最近租屋處漏水整間霉味超重」，讓他「鼻子過敏到爆」；也有民眾在論壇請益「套房曬衣服怎麼防潮濕跟霉味？」，提到自己已固定開窗通風但效果仍不彰，因此十分傷腦筋。

對此，不少人分享自身經驗與解方，表示「除濕機才是王道」，搭配電風扇能加快衣物乾燥；也有人建議「定期清潔易發霉處，如浴室、廚房」，並使用小蘇打粉、漂白水等天然清潔劑抑制霉菌滋生。

此外，「排水孔或管線異味」也是討論度頗高的異味問題。社群論壇中常見網友發文提及「浴室排水孔清好幾次還是飄整間房，快被薰死」、「廚房排水管道偶爾一陣一陣飄出臭味」等等，甚至有住在老公寓的網友抱怨「馬桶沖水後整間都是異味，怎麼清都沒用」。

對於這類情形，有不少網友給出實用「小撇步」，像是「每週倒漂白水」、「加入小蘇打加醋或溫水」，或者「過碳酸鈉也有用」。不過，也有住在社區大樓反映因下水道是「共管系統」，「別人家沒清也會飄味道過來」，此時可能就需要向管委會或物業管理公司求助，請他們安排對整體排水系統的檢查和保養。

從「冷氣機」飄出的臭味也讓不少人頭痛。隨著天氣逐漸轉熱，不少人一開冷氣就聞到「臭酸味或悶霉味」，不禁懷疑是否機器出了問題，紛紛抱怨「冷氣剛洗完，但只要溫度不夠低就有霉味」、「開到25度以上味道更明顯」。

針對這類情況，有內行網友建議「關機前切送風模式一小時」、「關冷氣後不要馬上關房門，讓機器透氣」，否則容易因殘留水氣產生霉味，「就像衣服沒曬乾的潮濕味」。也有冷氣師傅提醒，定期清潔濾網與冷排，不僅能消除異味，還能提升效能與空氣品質，「清完之後冷得快又沒臭味，空氣也清新多了」。

除了上述提到的異味來源，「寵物體味」、「菸味」以及「廚餘酸臭」也是不少網友點名的室內臭氣元凶。想徹底擺脫惱人氣味，除了定期清潔與保持通風，也可視情況加強除濕、防霉與管線保養，讓異味不再成為生活中的負擔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「室內異味來源」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/13-2025/04/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、評論、部落格（排除抽獎文）

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