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士林科教館最快明年漲票價 全票、優待票最多貴20元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
位於台北市士林區的國立台灣科學教育館，多年來票價未漲，近日研議將常設展全票從現行的100元漲為120元。圖／報系資料照
位於台北市士林區的國立台灣科學教育館，多年來票價未漲，近日研議將常設展全票從現行的100元漲為120元。圖／報系資料照

位於台北市士林區的國立台灣科學教育館，多年來票價未漲，近日教育部預告修正「國立台灣科學教育館規費收費標準」第三條，研議將常設展全票從現行的100元漲為120元，優待票從70元改為視團體身分，有80元和90元兩種價位，科教管表示，已獲得教育部，預計最快明年元旦上路。

根據國立台灣科學教育館規費收費標準第三條附表一修正草案，科教館常設展、劇場、空中腳踏車、兒童廳等均有不同的入場規費，常設展研議從100元漲為120元，優待票現為70元，但研議改為20人以上的一般團體收費90元，若為20人以上學生團體則收取80元。

其他如空中腳踏車、兒童廳、3D大螢幕劇場等收費則不變，多維持在80元至150元左右。草案內容指出，是為配合現行實務作業，並經成本分析及考量消費者物價指數讓規費合理化，也以此提升服務品質。

科教館表示，目前已獲得教育部同意，現行全票、優待票等將全面調漲20元，但仍給予學生團體較實惠的票價，鼓勵學校安排學生來訪，又6歲以下、65歲以上民眾以及身心障礙民眾和一名陪同者，仍可免費參觀。

科教館也說，自逾10年前搬至新館後就無調漲票價，但工讀生、電費等持續上漲，20元的調幅其實沒有辦法完全反應物價成本，但還是希望適時反應物價作出調整。

教育部 票價 科學

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