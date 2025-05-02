聽新聞
0:00 / 0:00
辛殿麻辣鍋信義店冰淇淋驚見碎玻璃 北市衛生局稽查結果曝
知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」傳出食安問題，有民眾控訴，昨天下午前往信義店用餐，食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者處理態度消極。北市衛生局今前往稽查，發現5項缺失，要求5月5日前改善，業者則稱碎玻璃是因器皿撞破造成。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，今日派員前往針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生進行稽查，現場查有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄、現場未能出示冰淇淋產品來源文件及食品業者登錄平台資訊未更新等缺失。
林冠蓁說，已責令業者5月5日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第9條分別處6萬元到2億元、3萬元到300萬元罰鍰。
業者向衛生局表示，碎玻璃是因器皿撞破造成，公司已檢討作業流程並全面檢視3家分店盛裝器皿，倘有出現細紋，進行淘汰，事件發生當下有陪同民眾就醫、道歉並提供慰問金。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言