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辛殿麻辣鍋信義店冰淇淋驚見碎玻璃 北市衛生局稽查結果曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店遭控冰淇淋有碎玻璃，北市衛生局今前往稽查，發現冰箱部分食材未覆蓋等多項缺失。圖／台北市衛生局提供
知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店遭控冰淇淋有碎玻璃，北市衛生局今前往稽查，發現冰箱部分食材未覆蓋等多項缺失。圖／台北市衛生局提供

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」傳出食安問題，有民眾控訴，昨天下午前往信義店用餐，食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者處理態度消極。北市衛生局今前往稽查，發現5項缺失，要求5月5日前改善，業者則稱碎玻璃是因器皿撞破造成。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，今日派員前往針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生進行稽查，現場查有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄、現場未能出示冰淇淋產品來源文件及食品業者登錄平台資訊未更新等缺失。

林冠蓁說，已責令業者5月5日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第9條分別處6萬元到2億元、3萬元到300萬元罰鍰。

業者向衛生局表示，碎玻璃是因器皿撞破造成，公司已檢討作業流程並全面檢視3家分店盛裝器皿，倘有出現細紋，進行淘汰，事件發生當下有陪同民眾就醫、道歉並提供慰問金。

北市衛生局今稽查「辛殿麻辣鍋」信義店，發現作業區出風口不潔等多項缺失。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局今稽查「辛殿麻辣鍋」信義店，發現作業區出風口不潔等多項缺失。圖／台北市衛生局提供

衛生局 食安 食材

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