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爭取新竹台68銜接國道 卓榮泰：一定做出來

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘指出新竹交通問題，指全國東西向快速道路幾乎均可銜接高速公路，唯新竹的「68東西向快速道路」，無銜接新竹縣市的國道一號、國道三號，造成新竹當地民眾交通不便。卓揆表示，台68銜接國道這條路一定要做出來。記者林俊良／攝影
國民黨立委林思銘指出新竹交通問題，指全國東西向快速道路幾乎均可銜接高速公路，唯新竹的「68東西向快速道路」，無銜接新竹縣市的國道一號、國道三號，造成新竹當地民眾交通不便。卓揆表示，台68銜接國道這條路一定要做出來。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委林思銘指出新竹交通問題，指全國東西向快速道路幾乎均可銜接高速公路，唯新竹的「68東西向快速道路」，無銜接新竹縣市的國道一號、國道三號，造成新竹當地民眾交通不便。卓揆表示，台68銜接國道這條路一定要做出來。

新竹縣市往返車流密集，交通問題成當地急需解決問題。林思銘今向卓榮泰、交通部長陳世凱，說明新竹交通問題。他表示，全國的東西向快速道路幾乎可銜接高速公路，唯新竹68東西向快速道路並沒有銜接新竹縣市的國道一號、國道三號，造成新竹地區通勤民眾須先下平面道路，人車爭道，再上交流道，造成交通壅塞及回堵問題。

林思銘說，國道一號的竹北交流道、新竹市公道五交流道、光復路交流道，以及國道三號的竹東芎林交流道，甚至寶山、香山等交流道，時有嚴重壅塞及回堵，未獲得有效解決。

林思銘表示，他一直為新竹鄉親爭取台68直接連結國道系統，向中央爭取必須補足這個交通網路，徹底解決嚴重壅塞的問題，提供竹東到竹北地區的龐大上班人潮方便的交通系統，疏解國道上堵塞的車潮。

林思銘也說，高公局配合國道一號楊頭段拓寬工程，已提出銜接台68線的兩項可行方案，預計年底完成可行性評估。他問，是否贊成跟著預計明年115年開工的楊頭段拓寬工程，同步規畫並執行？卓榮泰表示，整體連接系統做好，才是解決交通問題該有的態度，克服目前看到的技術困難，這條路一定做出來。

林思銘表示，關於大新竹輕軌規畫，目前中央已核定新竹市縣可行性規畫補助經費4600萬元，是否代表中央已實質支持，若中央已開始實質支持大新竹輕軌建設，呼籲行政院能持續協助，支持完成大新竹地區尚未動工前的運輸規畫。陳世凱回應，目前還在可行性階段，前置招標也在做，過去是新竹縣市各做各的，現在整合起來，相關預算中央都在審議，可行性研究做出來後，路廊才會進入綜合規畫，會督促地方政府一起合作。

林思銘也提到科技大橋計畫，該案是因應台知園區與竹科三期發展而興建，橋梁跨越頭前溪，總經費32.3億元，工期約1320天，目前已完成地方說明會並獲多數民眾正面迴響，盼中央支持。陳世凱回應，請新竹縣政府提出計畫。

國道 新竹 林思銘

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