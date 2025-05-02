兒少首次接觸3C年齡逐年降至7.1歲 專家：易釀自殺自傷

現代家長把平板、手機等3C產品用來育兒，卻養出「焦慮世代」。iWin網路內容防護中心公佈最新統計，2021年至2024年兒少首次使用網路或智慧型裝置年齡逐年下降，2024年僅剩7.1歲。專家指出，提早接觸3C產品，兒少在網路世界與他人比較，釀成憂鬱、焦慮情緒，甚至演變為現下霸凌事件，釀成自殺、自傷事件。

衛福部保護司司長張秀鴛說，許多家長擔心孩子吵鬧、不好管教，很早就買平板、手機讓孩子使用，但孩子不是不哭不鬧待在家就安全，「失控的焦慮世代」一書中提醒，「過度保護在實體世界普遍存在，在虛擬世界中卻是保護不足。」以手機為主的童年，讓孩子面臨前所未有的挑戰，孩子可謂活在被3C餵養的失控焦慮世代。

亞洲大學副校長、網路成癮防治學會理事長柯慧貞說，一位個案小A每日使用社群媒體3至4小時，假日甚至使用長達6至7小時，在社群媒體中與他人比較誰過得好、長得漂亮、讚數多，導致其憂鬱焦慮情緒逐漸升高，甚至出現自傷行為。經心理諮商輔導，改善社群使用時間後，才逐漸改善憂鬱情況，建立多元價值，不再仰賴網路評論定義自己。

一項美國研究指出，2010至2015年，13至18歲青少年因新媒體使用，導致憂鬱、自殺比率攀升；國內研究則顯示，網路成癮者憂鬱、焦慮比率較高。柯慧貞表示，藉由「關機日」等活動，限制社群使用時間，可降低憂鬱焦慮指數。

柯慧貞曾調查青少年家長管教困擾與需求，家長自述孩子沈迷3C難以管教比率為24.3％，管教孩子3C使時容易產生衝突比率為24.1%，23.1%家長不給3C孩子就發脾氣，因3C管教問題而離家、自殘者占比各自達1.2%。她表示，兒少把網路世界當成忘憂谷、成就來源，希望短暫得到滿足，反而衍生問題，家長則只看到3C風險，缺乏考慮兒少同儕交流等需求層面。

柯慧貞建議，家長對兒少3C管教應避免教養不一致導致反感，有些家長忙碌時就讓孩子使用3C，若發現成績退步就把家中無線網路關閉，讓孩子對使用標準無所適從，學校端也常發生部分老師允許使用手機、部分老師嚴格禁止的情況。家長與孩子應共同訂定3C使用契約，並訂定「共享3C時間」共同觀看影片、查資料增進家人連結，父母也要以身作則，建立家庭關機時間，共同關閉手機。

育兒專家王晴表示，父母要有溫柔堅定力量，不能意氣用事，許多父母習慣以大聲、負面方式管教，常見的說法是「再玩下去就死丟了」，導致親子關係針鋒相對，建議家長態度應溫柔堅定，取代命令方式，且父母言行應該一致，不可因孩子撒嬌要求就輕易妥協讓步，才能幫助孩子養成自律習慣。