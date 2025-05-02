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15億買流感疫苗 國光拿下最大單 東洋一劑242元最貴

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署公布今年度流感疫苗採購結果，其中國光拿下最大單占比近半。圖為國光流感疫苗，本報資料照片
疾管署公布今年度流感疫苗採購結果，其中國光拿下最大單占比近半。圖為國光流感疫苗，本報資料照片

疾管署今日公佈今年流感疫苗採購結果，包含國光、高端在內共有5家廠商供貨，並且預計在今年10月跟新冠疫苗一同開打。疾管署發言人羅一鈞表示，疫苗單價最為東洋最高242元一劑，其次為高端240元。

今年流感疫苗捨棄過往「四價」形式，改為「三價」，分別為A型流感H1N1、H3N2，以及B型流感的維多利亞株，捨去近期幾乎已不見蹤跡的山形株。其中H3N2的雞蛋疫苗從泰國株改成克羅埃西亞株或是；細胞疫苗從麻州株改為華府株。

疾管署採購斥資15億7361萬元，分別為國光316萬5830劑、占47.5%，平均單價235元；荷商葛蘭素史克（裕利）174萬9540劑、占26.3%，平均單價210元；台灣東洋75萬2300劑、占11.3%，平均單價242元；賽諾60萬8320劑、占9.1%，平均單價231元；高端疫苗38萬8920劑、占5.8%平均單價240元；另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各4萬劑。其中僅東洋為細胞培養疫苗，其他都是雞胚胎蛋培養疫苗。

羅一鈞指出，考量高齡人口成長以民眾接種意願提升等，今年採購686萬4910劑，其中計畫實施對象647萬9080劑，較去年增加約4.2萬劑；採購採最有利標、複數決標方式辦理，依合約規定於9月下旬至10月中旬分三批次交貨。

羅一鈞表示，686萬4910劑，包括確定採購量666萬4910劑，如今年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量647萬9,080劑、中央及地方委託代購量18萬5830劑；以及可視實際需求再額外下訂的數量20萬劑。相較去年決標量688萬8200劑雖略減約2.3萬劑，但今年度計畫實施對象647.9萬劑，實際較去年增加約4.2萬劑，以反映國內高齡人口成長趨勢。

羅一鈞說，今年流感疫苗仍維持兩階段接種，第一階段公費對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象，以及第二批開放50歲以上民眾。

流感疫苗 羅一鈞 高端疫苗

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