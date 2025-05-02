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善心人捐新營醫院3輛復康巴士 提升不便患者接送服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供
善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供

衛福部新營醫院今天宣布，一位在地經營事業的善心人士捐贈3輛全新復康巴士，供院方汰換老舊車輛，近日將開始接送洗腎及行動不便者使用，提升整體服務品質與行車安全與民眾就醫便利。經查購買這3輛車花費300多萬元。

新營醫院表示，院內每天有很多洗腎患者需定期返院治療，新捐贈的車輛配備電動升降平台、輪椅固定裝置及GPS定位系統等設備，提供更安全、舒適、穩定的接送服務，減輕患者及家屬交通負擔，也讓醫護團隊能更安心安排照護流程。

代理院長李偉愷表示，捐贈者選擇低調行善，已陸續捐贈給多個單位，此次新營醫院有幸成為受贈單位之一，深感榮幸與感激。待這3台復康巴士啟用後，將大幅改善接送服務品質，讓洗腎患者能安心就醫，持續接受穩定的醫療照護。

他說，對這份無聲卻溫暖的支持，新營醫院深感敬佩與感謝。他承諾未來將持續妥善運用這3台復康巴士，精進交通接送品質，確保每位洗腎患者獲得安全、專業的醫療照護。

善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供
善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供
善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供
善心人捐新營醫院3輛復康巴士，提升洗腎等不便患者接送服務品質。圖／院方提供

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