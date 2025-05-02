張嘉郡丁學忠爭取雲林增班 高鐵允諾短期增班7月常態化

雲林鄉親對於搭乘高鐵的需求日益增加，國民黨立委張嘉郡、丁學忠去年上任後成功爭取高鐵常態性增班，今天向高鐵爭取將近期的短期增班也納入常態增班，獲得高鐵公司正面回應，並願再考量增加班次，7月後有望常態增加5班次。

張嘉郡也爭取2028年新車到位後，雲林站可以每半小時有一班車，服務更多的雲林鄉親與遊客，以及「雲漂」的通勤族。張嘉郡也說，她緊盯高鐵站西側開發案，今日也獲得高鐵正面回應，高鐵站西側商場開發後，高鐵會配合開設西側閘口，並拓建平面連結通道，以利與西側商場的交通動線，並適度調整聯外道路的整建規劃。

張嘉郡指出，10多年前擔任立委時，成功爭取高鐵雲林設站，通車後需求量大增，去年回到立法院後，與丁學忠積極爭取雲林增班，成功讓高鐵從去年7月1日起，每周常態增班15班次，踩跳蛙式停靠方式，盼紓解商務通勤時段與假日出遊時段的搭車人潮。

張嘉郡今日邀請高鐵公司副總經理陳信雄會談，由於近期雲林工作需求增加，運量也持續成長，希望能積極解決假日一票難求的困擾。陳信雄表示，高鐵滾動式檢討運量與調整停站的組合方式，預計2027年底新列車陸續到位，會再大幅調整列車時刻。

張嘉郡向高鐵公司爭取，近期高鐵在4月中到6月底進行短期增班，其中有3班次停靠雲林，7月後常態性列入增班，並再爭取增班。陳信雄表示，觀察目前營運狀況，短期增加的3班次應可納入常態增班，會考量視調度再增加2班次。

張嘉郡表示，雲林鄉親對於高鐵的需求不斷增加，除了雲林鄉親之外，雲林縣政府積極招商，也吸引不少雲漂的通勤族，很感謝高鐵公司協助增班，希望高鐵公司能再視調度配合增班，解決雲林人在假日一票難求的需求。

張嘉郡也說，2027年底高鐵新列車陸續到位後，她會積極爭取2028年後，高鐵雲林站可以每半小時一班車，徹底解決雲林人的通勤需求。