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運動不難！降低失智和死亡風險 腦外科醫：從每日健走8000步開始

聯合新聞網／ 綜合報導
每日走路8000步，即可降低失智症和死亡風險。示意圖／ingimage
每日走路8000步，即可降低失智症和死亡風險。示意圖／ingimage

根據日媒「婦人畫報」報導，腦神經外科醫師道下將太郎強調，想要讓身體更有活力，精神更加集中、反應敏銳與維持日常健康，「運動」是不可或缺的關鍵之一。相較於市面上五花八門的運動選擇，有氧運動才是最能有效降低死亡風險的運動方式，並有助於促進全身血液循環、提升認知功能及改善膚況，是預防疾病與保持青春的首選。

道下醫師指出，有氧運動會提升心跳、促進血液循環，不僅能降低罹病風險，還能改善大腦血液供應，能預防失智。若能每週進行3次、每次30分鐘、達到心跳130次以上的中等強度運動，便能有效降低約35%的死亡率。像是在健身房的跑步機上，以10至15度傾斜、時速4至5.5公里走路，就能達到理想運動效果，且風險低、不受天氣影響，有助於養成長久的習慣。

另外，對平時不常運動的人來說，「走路」是最簡單也最容易入門的選項。道下醫師建議每日目標為8000步，切勿集中在週末一次補走，而是要每日累積達標，才能真正產生健康效益。此外，將每日步數「可視化」，例如使用手機或智慧手錶紀錄，也能促進動機、形成穩定的運動習慣。

運動的方式不必複雜，重點在於「做得到」與「做得久」。從走路開始，進一步提升至固定的中等強度有氧運動，即使步調緩慢，只要持續進行，就能在無形中累積健康資本，為日後的生活品質加分。

健走 失智 死亡率 運動

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