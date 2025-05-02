連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文、怒提告

台北市信義區知名連鎖火鍋店昨（1日）被民眾爆料，該店內冰淇淋藏有大量碎玻璃，消費者發現後自行將異物吐出，並前往急診就醫，經診斷，有喉嚨出血伴隨胸悶情形，且因X光只能照出大塊玻璃，還需密集觀察3天，避免臟器出血等問題。此事在爆料公社不斷被討論發酵，店家卻在第一時間要求他在臉書社團刪文，且處理態度消極、只想息事寧人，消費者大怒，決定委請律師提告。

爆料內容指出，店家的冰淇淋在製作過程中都會灑上糖粉，並以火烤方式製作出焦糖增加口感，因此，在一開始咀嚼時以為是吃到「碎焦糖」，「但越咬越奇怪，因為咀嚼的喀啦喀啦聲也太大」，他將異物吐出後，發現是細小的玻璃碎塊。

隨後他與同行友人向店員反映，並再度吐出了碎玻璃，「一瞬間還以為我是太陽馬戲團」。店長關切後表示「公司之後會再聯絡」，就希望他能先行離店，但店家並未提問電話等資訊作為後續聯繫，讓他覺得店家處理方式敷衍。隨後店長看見他正在臉書社團撰寫貼文，還要求撤稿，希望不要向外曝光此事，「我已經表達我要去就醫了，他們還來看我的手機，然後纏著要我刪帖文，很顯然他們重視貼文大於我的健康狀況吧」。

爆料民眾強調，並沒有要拗折扣和賠償金，店家也確實沒有「免單」，在第一時間未撤下有問題的冰淇淋。「我並不想要把這件事情鬧大，但我覺得有義務讓想去用餐的朋友知道這個真實經歷，請各位自行評估是否願意冒著吞下玻璃的風險前往。」

此篇爆料文引發討論聲浪，爆料者也不斷更新感謝大家的建議，「起初不知道在餐點裡吃到異物可以以過失傷害來提出告訴，現已委任律師處理。」

對此，業者回應，因玻璃杯不當碰撞，致使碎片掉進下一層玻璃杯，目前已將有問題的玻璃器皿汰換處理，當下也陪同顧客就醫，醫療費用及後續問題會全權負責。業者指出，店內會檢討疏失與懲處，並強調，當下就已重新檢視所有玻璃器皿。