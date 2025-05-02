快訊

黑貓「劈腿喝水」畫面太狂！主人靠近牠淡定轉頭：你是有什麼問題嗎

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

剴剴案欠揍裝死簡訊惡保母稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

逾3500兒少遭性剝削7成透過網路 專家教辨3警訊

中央社／ 台北2日電

3C普及，兒少網路性剝削陷阱多，去年逾3500名遭受性剝削兒少中，占7成透過網路媒介。專家今天提醒教導孩子辨識3大警訊，包括陌生人主動接觸、過度親密對話、索取個人資料。

數位科技快速滲透日常生活，智慧型手機與社群媒體已成為現代兒少成長過程中不可或缺的一部分。衛生福利部保護服務司今天舉辦「3C有界線，親情不掉線－數位時代的親子教養衝突」記者會，邀來專家分享教養策略。

保護司長張秀鴛簡報指出，根據iWIN網路內容防護機構對國內兒少網路使用行為調查，兒少每天平均上網時間從2021年的3.17小時增加至2024年的3.96小時，首次接觸網路的年齡也從8.7歲降至7.1歲。

此外，張秀鴛表示，衛福部統計，兒少遭身體不當對待案件中，約有16%與管教兒少3C使用有關，顯示數位時代的親子教養課題更加嚴峻。

兒少的網路安全意識同樣令人憂心。張秀鴛以家扶基金會2025年最新調查說明，約半數兒少認為可以在社群媒體上公開個人資訊，且有近5成的兒少不知道如何設定社群平台隱私權限，另有4成表示家長從未與他們討論過網路安全議題。

張秀鴛表示，因為缺乏相關識能，導致兒少在缺乏防護的情況下，易成為性剝削受害者，甚至捲入網路犯罪。根據內政部警政署及衛福部統計，2024年遭受性剝削的3555名兒少中，7成案件是透過網路媒介，而性剝削嫌疑人中有一半是兒少，犯罪手法有9成涉及性私密影像犯罪。

台灣展翅協會組長陳時英接力提醒，青少年因為對親密關係的好奇及渴望，在數位環境更易展開與性有關話題，家長教導孩子辨識網路危險信號，3大警訊包括陌生帳號突然加好友或私訊往往是危險開端、迅速轉向私密或不適當話題的過度親密對話、要求提供個人資料如照片或視訊通話也要注意。

「務必要類比真實世界的安全教育。」陳時英強調，在現實世界會教導孩子不可以走暗巷、不要跟陌生人走，然而現在網絡無遠弗屆，更應該要讓孩子知道如何在網路上保護自己，就算孩子人在家中也要當心，重點是要讓孩子擁有應對風險的能力。

親子教養專家王晴呼籲，親子協商3C使用的過程中應堅持底線，同時給予空間與原則，而教養的關鍵應從家長自身做起，避免3C成為「數位保母」。

性剝削 網路 親子教養

延伸閱讀

電子奶嘴釀禍 衛福部：兒虐16%、兒少性剝削7成與3C有關

晚上睡覺戴口罩好處多多！專家揭如何選擇適合口罩維護睡眠品質

台幣狂升是利空還利多？專家兩派說法 網曝「都正確」原因

日本人道歉就愛送羊羹？禮儀專家道出眉角「選錯恐致反效果」

相關新聞

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文、怒提告

台北市信義區知名連鎖火鍋店昨（1日）被民眾爆料，該店內冰淇淋藏有大量碎玻璃，消費者發現後自行將異物吐出，並前往急診就醫，...

南港新地標Lalaport昨晚突停電6人受困4電梯 今照常營業

不久前才盛大開幕的台北市南港區新地標「Lalaport」大型商場，昨天晚間10時2分，台北市消防局接獲通報，有6人受困商...

士林科教館最快明年漲票價 全票、優待票最多貴20元

位於台北市士林區的國立台灣科學教育館，多年來票價未漲，近日教育部預告修正「國立台灣科學教育館規費收費標準」第三條，研議將...

15億買流感疫苗 國光拿下最大單 東洋一劑242元最貴

疾管署今日公佈今年流感疫苗採購結果，包含國光、高端在內共有5家廠商供貨，並且預計在今年10月跟新冠疫苗一同開打。疾管署發...

影／「我是平埔原住民」西拉雅族怒吼：拒當半套原住民

釋憲確立憲法地位將滿兩年，西拉雅族人對政府遲未完成原住民族認定表達強烈不滿。多個部落與族群組織昨今天在台南市議會召開記者...

近期3波鋒面接力影響時程曝 吳聖宇：與典型梅雨有差距

時序進入5月梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天受到高壓帶來的東北風到偏東風影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。