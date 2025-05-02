新北大漢溪新海濕地 首波荷花搶先盛開
位於新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開。粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，在春日陽光及雨珠點綴呈現出清新脫俗的自然美景，吸引許多民眾前來賞荷、拍照打卡。
新北市高灘處長黃裕斌指出，新海濕地屬於大漢溪人工濕地之一，主要功能為水質淨化與生態棲地復育。荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。
喜愛攝影的黃小姐表示，一般荷花開花的季節約在夏季6至9月，新海濕地的荷花在春天時期就會提早綻放，每年都會前來取景。新海濕地荷花可取景新月橋，最喜歡拍照荷花的時段是清早與傍晚，搭配晨曦或黃昏的雲彩，隨意就可拍出令人感動的畫面。
黃裕斌表示，目前荷花主要集中於新海二、三期人工濕地，花期預計可持續至六月。一般民眾可在天氣晴朗的上午9時至11時前往，此時光線柔和、色彩飽和，同樣是最佳賞花與攝影時段，若遇春雨時分，水珠停留於荷葉上，攝影畫面更別具詩意。
高灘處表示，若民眾想進一步了解大漢溪人工濕地故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，提供預約導覽服務，讓市民賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育知識。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言