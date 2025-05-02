影／彰化花壇虎山巖金針花季開幕 30萬株金針迎賓
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季今天開幕，30萬株金針花迎賓，交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，花季長達2個月，預計在母親節滿開，免門票入場，大家可來賞花並順遊彰化享受美景美食。
交通部觀光署參山國家風景區管理處今天與虎山巖寺管委會合辦金針花花季開幕會，參山處長曹忠猷、虎山巖管委會主委林天潤、彰化縣議員李成濟、溫芝樺等地方人士與會。
參山處長曹忠猷表示，虎山巖金針花種植今年邁入第8年，從一開始種下3萬株到現在分株約有30萬株，花季期間每天至少都會有近10萬株盛開的美景，千萬不要錯過。
曹忠猷說，虎山巖金針花屬於「台東7號」品種，是台灣西部最早開的金針花，金針花是每天開每天謝，擁有多樣經濟價值，花期有開2次特性，可以一路開花到7月中旬，虎山巖利用半公頃種植出來的金針花海，已成為全國的旅遊勝地，估計每年都會吸引20多萬的賞花遊客來旅遊，帶給花壇及北彰化地區數千萬觀光商機，大家來賞花，還可買虎山巖李子品嘗、順遊彰化各地景點。
虎山巖管委會主委林天潤表示，金針花素有「母親花」之稱，每年虎山巖金針花大約在母親節左右盛開，相當應景。他也呼籲，花壇虎山巖金針花盛開期間，現場會擠進大量遊客前來賞花，也請大家不要亂停車影響交通，體諒所有維護賞花環境志工的辛勞。
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