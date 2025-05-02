解決護理荒屏縣府聯手23家醫院 新進人員加薪3千留人才

全國護理人員荒嚴重，屏東縣政府實施「充實護理人力補助專案試辦計畫」，針對新進護理人員，輪值急慢性一般病床、特殊病床工作者，縣府及醫院各加薪3000元；另外全縣23家醫院也針對現職人員加薪或發放獎勵金，希望將護理人才留在屏東。

縣府衛生局今日舉行記者會，包括全縣23家醫院及縣內護理專業大專院校均派代表參加。縣長周春米表示，目前全國各縣市均面臨護理人力不足問題，嚴重影響民眾就醫權益。屏東縣護理人力缺口現達400多人，為了留住護理人才，縣府率全國之先5月起實施此計畫。

計畫實施日期為今年5月至明年4月30日，針對應屆畢業生、返鄉、重返醫院職場的新進護理人員，實際輪值急慢性一般病床、特殊病床的臨床照護工作，醫院本薪每人每月增加3000元以上，縣府也同步補助獎勵金每人每月3000元，最高補助12個月，使之月收入平均提高13%以上。

另外全縣23家醫院也全數響應並簽訂合作意向書，以行動支持提升新進護理人員薪資待遇，包括簽留任獎金、加薪、比照公務人員調薪、發放獎勵金等。各醫院也優化工作條件，包括三班護病比達標，及推動護理新手臨床導師制度、住院整合照護服務計畫、護理友善職場認證等。

消息一公布就引起屏東醫護界一片讚聲。屏東榮總院長王瑞祥表示，目前回流的醫護人員已達2位數，以往新進1至3個月的醫護人員最容易流失，此政策可幫助留下更多人才。屏東縣護理師護士公會理事長賈佩芳說，透過政府資源挹注，對護理人員回流有很大幫助，也會產生帶動效益及正向循環。