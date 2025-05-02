速限改40罰單暴增 卓榮泰：若有益交通順暢 有檢討空間

立法院今持續行政院長卓榮泰施政報告並備詢，民進黨立委林俊憲質詢指出，速限從60公里降至40公里，違規件數從一個月1千多件暴增到5、6千件，「是台灣人愛超速還是速限不合理？」卓榮泰表示，如果對於整個交通順暢有幫助，「我覺得有檢討空間。」

林俊憲質詢國道龜速車占用超車道問題，認為內側車道應該要留給超車的人，佔用內側超車道部分，快速道路近年增加122％，高速公度也成長8%，國道警察無奈說取締困難，目前只有雪隧有嚴格取締。他還認為，使用權和速限要分開，使用權就是給要超車的人超車，其次不是速限對了就可以占用內車道。

交通部長陳世凱答詢，這跟國人駕駛習慣落差有很大關係，但交通部會再去研議相關方向。

林俊憲還說，道路速限必須調整，原本是超過60公里，現在改為40公里。根據統計108年至113年嚴重超速件數，108年為1萬1750件；109年為1萬5439件；110年為1萬9681件；111年為1萬5550件、月均1296件：112年6萬2516件、月均5210件；113年為7萬4387件、月均6200件，「是台灣人愛超速還是速限不合理？」

陳世凱說，速限是按照道路規範在走，但還是可以檢討，且民眾可以透過交通部等信箱，只要來反映，交通部就會跟地方檢討。

卓榮泰也說，若一個路段經常超速，要檢討的不是駕駛人而已，而是政府標示是不是不夠清楚，或是否要開放？一個地方常有人違規左轉，是不是這邊需要左轉的人太多，且政府沒有可供迴轉的路線，讓駕駛不得不冒這個風險。

卓榮泰強調，會請交通部檢討，包括是否合理提高一些速限，如果對於整個交通順暢有幫助，覺得有檢討空間。