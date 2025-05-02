速限改40罰單暴增 卓榮泰：若有益交通順暢 有檢討空間
立法院今持續行政院長卓榮泰施政報告並備詢，民進黨立委林俊憲質詢指出，速限從60公里降至40公里，違規件數從一個月1千多件暴增到5、6千件，「是台灣人愛超速還是速限不合理？」卓榮泰表示，如果對於整個交通順暢有幫助，「我覺得有檢討空間。」
林俊憲質詢國道龜速車占用超車道問題，認為內側車道應該要留給超車的人，佔用內側超車道部分，快速道路近年增加122％，高速公度也成長8%，國道警察無奈說取締困難，目前只有雪隧有嚴格取締。他還認為，使用權和速限要分開，使用權就是給要超車的人超車，其次不是速限對了就可以占用內車道。
交通部長陳世凱答詢，這跟國人駕駛習慣落差有很大關係，但交通部會再去研議相關方向。
林俊憲還說，道路速限必須調整，原本是超過60公里，現在改為40公里。根據統計108年至113年嚴重超速件數，108年為1萬1750件；109年為1萬5439件；110年為1萬9681件；111年為1萬5550件、月均1296件：112年6萬2516件、月均5210件；113年為7萬4387件、月均6200件，「是台灣人愛超速還是速限不合理？」
陳世凱說，速限是按照道路規範在走，但還是可以檢討，且民眾可以透過交通部等信箱，只要來反映，交通部就會跟地方檢討。
卓榮泰也說，若一個路段經常超速，要檢討的不是駕駛人而已，而是政府標示是不是不夠清楚，或是否要開放？一個地方常有人違規左轉，是不是這邊需要左轉的人太多，且政府沒有可供迴轉的路線，讓駕駛不得不冒這個風險。
卓榮泰強調，會請交通部檢討，包括是否合理提高一些速限，如果對於整個交通順暢有幫助，覺得有檢討空間。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言