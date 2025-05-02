北市房屋稅2.0系統出包影響5萬人 納稅人可以這麼做

房屋稅2.0新制昨起開徵，但出包造成不少自住房屋課稅異常，導致稅金增加。北市主動更正重寄繳款書，已重印5萬多分稅單，預計5月中旬重新寄送，北市稅處已製作繳款書疑義懶人包，供民眾檢視繳款書正確性；其餘房屋稅繳款書仍請按繳納期限繳納。

台北市稅捐處表示，北市114年期房屋稅繳款書，其中約5萬戶「自住房屋所屬地上停車空間(含車道）」繳款書因房屋稅2.0新制系統設定問題，造成原應按自住房屋稅率1.2%或1%課徵之所屬地上停車空間(含車道），被改以非自住住家用稅率（2%）計算。

北市稅處表示，預計5月中旬重新寄送該更正後繳款書，並同步展延繳納期間至6月30日，以實際繳款書為主；稅捐處指出，受影響戶大部分稅額略為增加100至200元，極少部分因為地上停車空間規畫可能增加千餘元。