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餐飲業禮券定型化契約查核 約6成未記載出售日

中央社／ 台北2日電

行政院消費者保護處今天公布「餐飲業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項暨投保產品責任保險」查核結果，23家餐飲業者中，有14家禮券未記載出售日，占比約6成。

消保處發布新聞稿，113年10月至11月間會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及宜蘭縣等地方衛生局，查核「餐飲業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項暨投保產品責任保險」，共查核23家餐飲業者，全部查核項目符合規定者計4家，部分契約條款不符合規定者19家；投保產品責任保險查核結果，全數符合規定。

根據消保處公布的查核結果，19家定型化契約條款部分不符合規定，契約內容整體不合格率為17%，主要缺失包括：14家違反規定，禮券未記載「出售日」，也是這次查核最常見的缺失。

消保處說，禮券發行人應提供自出售日起至少1年的履約保障，因此禮券應揭露「出售日」資訊予消費者知悉。

另有3家違反「委託第三人發行應記載事項」規定，也就是發行人非為實際商品（服務）的提供者時，禮券未記載「實收資本額」或「在中華民國境內營業所用之資金」（皆不得低於新台幣3000萬元）。

還有4家違反落實「履約保障責任」，包括：發行人與銀行簽訂信託契約的履約保障期間，未能涵蓋禮券所載的履約保障期間，或發行人未做任何履約保障。

其他違規事項，還有6家違反「禮券申請換發」、「不得記載事項」規定。

消保處提醒消費者，購買餐券時，務必審閱券面記載的契約條款，注意是否與「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符；購買餐券後，可依發行人所提供履約保障機制的佐證方式（例如：至銀行網站禮券信託網頁），查詢履約保障是否落實；儘速於履約保障期間內將餐券使用完畢。

禮券 行人 餐飲業

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