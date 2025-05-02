南港新地標Lalaport昨晚突停電6人受困4電梯 今照常營業

不久前才盛大開幕的台北市南港區新地標「Lalaport」大型商場，昨天晚間10時2分，台北市消防局接獲通報，有6人受困商場電梯，立即派員到場救人。

消防隊員到場後，發現電梯疑因停電無法運作，共4男2女分別受困在4部電梯中半個多小時，略受驚嚇，消防隊與電梯公司人員救出6人，消防隊檢視6人脫困後，意識皆清楚，也不需送醫。

Lalaport的公關人員表示，昨天商場晚間10時突然停電，電梯也因此停擺，由於商場結束營業時間也是晚間10時，因此共有5名商場工作人員和1名顧客受困電梯。

商場中控中心發現停電及電梯停擺後，立即派人巡視是否有狀況需要處置，並檢查停擺電梯是否有人受困，發現有人受困後，商場立即通報電梯公司人員，民眾受困約20分鐘後，就一一救出受困者，至於商場的停電原因，目前還在調查。