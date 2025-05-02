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桃園復興「媽媽桃」盛產 甜不甜全看屁股長怎樣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影

5月進入桃子產季，桃園中低海拔地區的「媽媽桃」已經上市，但由於品種跟高海拔的水蜜桃不同，果農特別提醒選購時要挑「屁股凹進去的」才會香甜。

桃園「媽媽桃」與水蜜桃的主要產地為復興區，種植面積約200多公頃，每年產量約1100噸，是當地農民主要經濟作物之一。今年4月初復興區下雪，農民一度擔心低溫凍傷果樹或影響花朵授粉結果，所幸雪融得快，復興區農會理事長曾鴻姿表示今年媽媽桃盛產，但接下來要擔心雨勢會不會影響高海拔的水蜜桃結果。

桃園市農業局今邀原民局長巴奈‧母路、婦幼局長杜慈容、青年局長侯佳玲、桃園果菜公司董事長呂淑珍及13區農會女性重要幹部齊聚，象徵女力覺醒，一起推廣「媽媽桃」。

曾鴻姿表示，「媽媽桃」與水蜜桃的挑選方式大同小異，主要都看外觀有無通紅飽滿，表面絨毛有無完整，但由於品種不同，「媽媽桃」的屁股（尾部）要挑凹進去的品項才香甜可口，水蜜桃則要挑尖的。

農業局長陳冠義表示，雖然4月初復興下雪，但好在雪況未影響「媽媽桃」產樣，預計今年產量也能達1100噸。

農業局輔導科長洪彩燕表示，「媽媽桃」屬高單價經濟作物，市場售價取決農民個人決定，但農業局與農會、農民合作推廣的產品有公定價，每盒重約2斤2兩到2斤4兩，果實大小有別，數量也有不同，每盒售價落在400元到600元間，本月10、11日在中壢銀河廣場將有販售推廣活動。

5月桃園復興「媽媽桃」上市，市府5局處首長齊聚宣傳推廣。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，市府5局處首長齊聚宣傳推廣。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，市府5局處首長與13區農會女性重要幹部齊聚宣傳推廣。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，市府5局處首長與13區農會女性重要幹部齊聚宣傳推廣。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影
5月桃園復興「媽媽桃」上市，果農分享挑選小技巧，甜不甜全看果實屁股。記者陳俊智／攝影

桃園 水蜜桃

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