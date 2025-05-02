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影／「我是平埔原住民」西拉雅族怒吼：拒當半套原住民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅多個部落與族群組織今天在台南市議會召開記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影
西拉雅多個部落與族群組織今天在台南市議會召開記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影

釋憲確立憲法地位將滿兩年，西拉雅族人對政府遲未完成原住民族認定表達強烈不滿。多個部落與族群組織昨今天在台南市議會召開記者會，提出四大訴求，呼籲行政院即刻公告民族認定，反對將平埔族另設分類，排除憲法原住民族地位，被矮化為「半套原住民族」，不排除再走上街頭，爭取身分。

會議由台南市議員余柷青召集，西拉雅族人與多位市議員及立委團隊代表共同出席。會中強調，根據4月26日Tagasal西拉雅自主民族議會決議，西拉雅族人堅定捍衛原住民族正名，拒絕遭分級為「半套原住民族」，要求政府落實轉型正義與憲政秩序保障。

82歲的西拉雅正名運動領袖萬正雄長老在會中高喊「我是平埔原住民」，強調自己爭取正名已超過30年，堅決反對立法院提出違憲的法案。他指出，大法官早已明確釋憲，平埔族群是台灣原住民族之一，不是原住民的才需要另設「平埔委員會」，這種作法是對族群的歧視與降格。他呼籲立法院應退回現行版本，依憲法判決條文重新修法，才能符合公平正義。

萬正雄也呼籲行政院不必等到修法完成才處理正名問題，應在今年5月底前公告核定西拉雅族為原住民族。他強調，身分與族別的認定不能再拖延，「我是平埔原住民」的地位早已確立，政府有義務依憲法立即處理，不得再以程序為藉口推卸責任。

族人提出四大訴求：一、促請行政院立即公告西拉雅民族認定；二、反對違憲分類，拒絕削弱原民地位法案；三、要求立法院依釋憲期限於10月28日前完成立法；四、呼籲台南6位立委支持民間修法版本，召開公聽會納入族群意見。

族人強烈抗議國民黨立委鄭天財等人提出的「平埔族群身分法」草案，不稱原住民族，未將平埔族納入「原住民族基本法」，切割憲法效力，與矮化西拉雅族，構成憲法侵害，西拉雅等平埔族群依法即為「原住民族」不應被另設等級。Tagasal西拉雅自主民族議會主席萬淑娟呼籲台南市6名立委支持民間對案，保障完整原住民族地位。

台南市原民會主委白惠蘭也明確表態，重申與族人站在同一陣線，支持平埔族群追求正名與原住民族地位，呼籲中央重新檢視法案，確保不違背憲法保障與轉型正義原則。

族人強調，西拉雅族從未消失，早已完成調查、會議、學術報告等程序，卻至今未獲公告。他們呼籲政府兌現承諾，不排除走上街頭，為族群爭回應有身分與尊嚴。

余柷青說，她也是西拉雅族成員，鄉親族人無法獲得正式身份認定令人遺憾。「我們從來都在這裡」，不求特權，也不求補助，只希望回歸本來就屬於自己的族群身分，如果大家都自稱是「台灣人」，西拉雅族作為台灣原住民族，為何至今仍被排除在正式認定之外？

82歲的西拉雅正名運動領袖萬正雄長老舉牌要求「西拉雅民族認定立即公告核定」。記者吳淑玲／攝影
82歲的西拉雅正名運動領袖萬正雄長老舉牌要求「西拉雅民族認定立即公告核定」。記者吳淑玲／攝影
82歲的西拉雅正名運動領袖萬正雄長老舉牌要求「西拉雅民族認定立即公告核定」。記者吳淑玲／攝影
82歲的西拉雅正名運動領袖萬正雄長老舉牌要求「西拉雅民族認定立即公告核定」。記者吳淑玲／攝影
西拉雅多個部落與族群組織今天在台南市議會召開記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影
西拉雅多個部落與族群組織今天在台南市議會召開記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影

原住民族 族人 西拉雅族

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