高雄大眾運輸屢爆「博愛座衝突」 議員籲仿效日本做法改善

高雄捷運博愛座讓位爭議不斷，博愛座雖原意是提供有需求者使用，許多「隱形需求者」使用座位卻常遭長者逼迫讓位、爆發衝突；捷運公司雖有愛心標章供乘客貼在身上供辨識，但每周領取者人數僅約10人，市議員呼籲高市政府帶頭，仿效日本京都推出民眾領取「求救標章」供識別，全市持標章者能直接坐全市大眾運輸的博愛座。

一名23歲患有身心障礙的男子去年6月坐在高雄捷運紅線車廂博愛座上，單腳踩在一旁椅子，占據2位並不斷抖腳，遭2名長輩辱罵指責，其中一名長輩甚至抓著男子的頭甩動並狠撞向窗戶，雙方爆發激烈衝突，事後雙方互不提告傷害，但2人長者被依強制罪偵辦；前年也發生長者見年輕人坐在高捷博愛座，要求對方「敬老尊賢」讓座，對方則說一旁仍有空位，長者最後惱羞成怒罵粗口。

台灣博愛座禮儀約起源於1981年，當年發生多起老人在公車上摔傷意外，公車進而開始規畫起博愛座，後來陸續出現在各大交通工具上，提供給行動不便或需要的人優先使用；不過即便外各界一再呼籲「有需要者優先乘坐」，近年仍有越來越多起博愛座爭議，多為長者要求乘坐博愛座，不少民眾甚至認為「取消博愛座」是最佳解決方式。

有鑒於博愛座設置初衷為「給任何有需要的人」，且並非所有的障礙都是肉眼可見；衛福部社家署去年6月已宣告修正身心障礙者權益保障法，參考英、法、日本等國家均設置類似台灣博愛座，但以「優先席」命名，台灣也將更名於此，並將原先優先乘坐博愛座對象的老弱婦孺，擴大為「其他實際需要者」，

目前高雄捷運各列車除列車廣播宣傳博愛座應禮讓之外，車門上方設置跑馬燈資訊提醒乘客，車廂中也張貼博愛座貼紙，新購的列車博愛座椅顏色會另行標示，以區別一般座椅區別；為了確實保障有需求的乘客，各捷運站服務台皆有提供「愛心標章」，民眾向服務人員索取標章，可以貼在胸前明顯處，讓其他乘客識別並優先讓位，但輕軌屬無人車站，無提供愛心標章服務。

高雄市議員張博洋指出，博愛座是為了照顧特殊需求乘客，但「博愛」2字卻容易讓人誤解為禮讓是出於愛心或道德義務，而非基於實際需求，導致未讓座者承受社會壓力和言語攻擊，甚至成為網路公審對象；高雄面臨高齡化社會，年長者比例近5分之1，以輕軌列車可搭載250人，卻僅有14個博愛座，博愛座數量不足也讓爭議不斷。

張博洋以日本東京都推行的「HELP MARK（求助標誌）」制度為例。該制度專門為外表雖看不出來卻實際需要協助的族群設計，例如懷孕初期者、內傷病患等，藉由配戴標誌讓其他乘客能識別並主動提供協助。目前這項政策目前已被日本多家企業、學校納入員工與學生教育體系中，推動成效良好。