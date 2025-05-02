調劑新令紛爭白熱化 中醫藥下午誓師、藥師周末上凱道

近期藥事法103條對中藥販賣業規範引起藥界反彈，並預計在5月4日走上凱道表達訴求，強調中西藥都是藥、應由藥師統一管理；中醫藥團體則將在今天下午舉行誓師大會、力挺衛福部中藥材管理政策人才多元產業升級。

衛福部在3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，並自同日生效；藥界認為，很多中西藥間有交互作用，應統一由藥師管理，強調中藥不能沒有藥師，用藥安全不是可以妥協的選項。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎說，衛福部聲稱318解釋令是依法行政，無疑是對法律的曲解。根據藥事法第28條第二項的規定，中藥販賣業者的藥品及其買賣，必須由專任中醫師或修習中藥課程達標準的藥師或藥劑生駐店管理。

沈采穎說，政府一直倡導與世界接軌，以日本為例，現行已開放294種複方濃縮漢方作為第二類OTC（指示藥）使用；而過去十幾年，中國大陸已公告6批非處方藥的通知及藥品目錄，開放常用及低風險的化學藥及中藥轉類為非處方藥，目前資料顯示中藥OTC（指示藥）已超過4000種產品。鑑於中藥使用歷史悠久，製藥技術及民眾用藥日益成熟，為符合安全有效的原則，濃縮製劑OTC（指示藥）的存在是必要的。

中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德說，中藥販售資格改革非放寬門檻，而是專業制度化關鍵，且2024年世界衛生組織（WHO）發布的「傳統醫藥策略2025報告」中明確強調，「傳統醫藥應推動法制化、制度化與分工協作」，以提升藥用資源的地方效益並促進與國際體系的接軌。

張文德表示，衛福部公告的核心目標，在於推動中藥商體系的制度化、專業化與現代化，絕非如外界所稱「放寬門檻」或「侵越藥師專業」，目的是為台灣中藥的批發、零售、調劑、輸入及輸出等制度，建立一套可長可久、具科學依據的專業人才認證機制。

針對外界對此公告的誤解與質疑，中國藥學暨中藥資源學系列出6大點逐一說明，重申衛福部所提出的這項解釋令，不是一項特權開放，而是一場結構性的改革，一場讓「中藥回歸專業、制度走向現代」的規畫，呼籲社會回到政策本質，放下誤解與情緒性對立，站在專業建制與民眾用藥安全的角度，共同理解這項制度的必要性與進步意義。

以下為說明全文：

一、扭曲《藥事法》第103條，不當放寬門檻？

本解釋令完全依循《藥事法》第103條第2項規定，將「具中藥基本知識與鑑別能力者」具體化為兼具學術訓練與實務歷練之認定標準。35學分之核心課程加上一年以上的實務經驗，正是為建立可量化、可查驗、具規範性的標準，旨在提升專業門檻，而非鬆綁規範或扭曲原法精神。

二、侵害到藥師專業權限？

本公告所規範之範圍僅限於中藥材與非處方中藥製劑之批發、零售與輸出入，不涉及處方中藥之調劑行為。藥師專業之調劑職責與法定地位完全保留，雙方職責清晰分工，無涉職權重疊或取代問題，反而可健全中藥流通體系。

三、35學分遠低於藥師的專業訓練？

公告所列之35學分中藥核心課程涵蓋藥材基原鑑定、炮製技術、藥理與毒理、品質控制等關鍵能力，中藥相關學系更規畫超過50學分之專業必修課程。此一訓練體系遠超傳統經驗傳承的模式，展現現代高等教育對中藥專業的完整訓練，所取得的學分為專業能力之象徵，絕非僅為「進入門檻」的「門票」。

四、危害民眾用藥健康？

公告明訂申請人須具備一年以上中藥販售實務經驗，並結合學術與業界的雙軌訓練架構。唯有完成此完整培訓方得申請資格，與中醫師或醫師須經臨床訓練後方能執業之制度一致，對保障民眾用藥安全具實質助益。

五、此制為1993年後從業者量身打造，對舊有從業者不公？

現行公告完全保留現有列冊中藥商之執業資格與權益，不受影響。本次規範針對的是新進人員的專業認定方式，旨在補足過往未設制度之不足，建立一套可長可久且與時俱進的人才培育與認證機制，並未對舊制造成取代。

六、政策倉促上路，未與產業溝通？