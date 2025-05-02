影／環團批名間鄉焚化爐說明會不足 且自審環評難昭公信

立委陳素月與監督施政聯盟等團體上午舉行記者會，指出南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐，場址緊鄰彰化雲林邊境，但縣府只在名間鄉各村辦10場說明會，卻不到將受焚化爐空汙影響甚鉅的彰化二水、南投竹山、雲林林內辦說明會。

彰化環盟與名間出身的彰化立委陳素月，為處於八卦山南端共同生活圈的鄉親抱不平，偕同名間鄉長和名間鄉反焚化爐自救會、看守台灣協會、監督施政聯盟共同召開記者會，痛批南投縣府不尊重外鄉鎮的利害關係人。要求縣府到二水、竹山與林內加開說明會，並訴求環境部應明訂開發案說明會要到受影響區域舉辦，不能只在開發案所在鄉鎮市區；且其環評應由中央審，否則讓地方自己審自己要招商設置且採取各種威嚇利用手段強勢推動的設施，難以確保公正客觀。同時環境部應儘速將焚化爐排除於適用「促參法」的公共建設範圍之外，不要用國庫圖利汙染者。