近期3波鋒面接力影響時程曝 吳聖宇：與典型梅雨有差距

時序進入5月梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天受到高壓帶來的東北風到偏東風影響，水氣較少，天氣較為穩定，東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後雲層增多，也可能有零星局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，雖然底層風向是東北風，不過白天大多數地方都是陽光普照，因此溫度還是偏高的，東半部高溫27至29度，西半部高溫則是普遍有30至32度或以上。

吳聖宇表示，明天台灣附近底層風向轉為偏南風，底層逐漸有暖溼空氣北上，水氣增多，底層變得暖溼之後，整個大氣不穩定度也將會提高，預報資料顯示台灣附近海面上，尤其大陸福建沿岸、台灣海峽上，可能逐漸有降雨雲層發展出來，不過是否移入影響陸地還有待觀察，如果只是在海面上移動影響就有限。

另外就是陸地上配合白天熱力作用，過了中午以後也可能有熱力對流系統發展，帶來局部短暫陣雨甚至雷雨的機會。吳聖宇表示，山區降雨機會較高，平地部分則是以台中南投以北到東半部區域比較有機會受影響，彰化以南地區降雨還是比較偏向山區。溫度持續悶熱，東半部高溫28至30度或以上，西半部高溫可達31至33度或以上。

明天晚間則是有鋒面系統逐漸靠近北部海面，吳聖宇表示，周日清晨到上午這段時間鋒面尾端會掠過北台灣，然後很快向東移去，應該算得上是今年梅雨季第一道影響台灣的鋒面。

不過，吳聖宇表示，仍屬於春季鋒面的性質，移動快速，同時西南季風也尚未進入南海，因此影響的情況還是跟先前幾波春季鋒面類似。

吳聖宇表示，鋒面本身結構較好的部分將偏北通過，但是尾端掠過仍會讓台灣附近的大氣狀態持續不穩定，各地雲量較偏多，有短暫陣雨或雷雨發生機會。主要的降雨可能還是要配合白天熱力作用的催化，雲雨系統的發展才會比較明顯。山區午後如有較明顯的熱對流發展，也可能有局部較大的雨勢。

鋒面掠過後有東北風南下，各地高溫略降，吳聖宇表示，北部、東半部白天高溫會降到27至29度，中南部則還是較為悶熱，高溫仍有29至32度左右。

吳聖宇表示，鋒面通過後的東北風只能持續到周日晚間，很快到了下周一台灣附近的風向又會轉為偏南到西南風，新一波鋒面系統將會在大陸長江以南地區建立並且東移，預期下周一台灣位於鋒面前的偏南到西南風範圍內，預報資料看起來降雨較少，主要是中北部、東半部山區午後有局部短暫陣雨，平地部分受影響程度較低，算是天氣相對穩定的一天。

溫度方面，吳聖宇表示，北部、東半部溫度回升，高溫有機會來到29至30度或以上，中南部則是持續有31至33度或以上高溫。

鋒面系統逐漸東移之後，吳聖宇表示，尾端部分將在下周二掠過台灣附近，將會是梅雨季的第二波鋒面。仍然是春季型鋒面的性質，移動快速，影響時間較為短暫，也還沒有西南季風配合。鋒面通過時各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，中北部、東北部、東部受影響較大，南部、東南部受影響較小。

他說，雖然降雨增多，但各地還是較為悶熱的溫度，高溫普遍有29至30度或以上，受影響較小的南台灣高溫有32度或以上。

吳聖宇表示，下周三有東北風南下到台灣附近，大氣狀態仍有些不穩定，尤其白天配合熱力作用，陸地上容易有熱力對流在山區或附近區域發展起來，要注意午後熱對流發展降雨的情況。

下周四至下周五，又將再有鋒面系統在大陸華南到台灣以北海面建立並且停留的機會，吳聖宇表示，台灣位於鋒面前偏南到西南風環境內，要留意的仍是白天配合熱力作用，午後在陸地上、山區及鄰近區域的熱對流發展降雨情況。

鋒面系統要再南下到台灣上空，吳聖宇表示，可能要等到下周末（10至11日）左右，應該會是梅雨季的第三波鋒面。屆時降雨又會再有較明顯的增多，不過預報時間還有點遙遠，影響程度還有待觀察。目前來看這次的鋒面應該還是沒有西南季風配合的狀況，整個型態仍然跟典型梅雨有一段差距。

吳聖宇表示，未來7至10天內將陸續有3次鋒面影響，時間分別落在4日、6日以及10至11日。前兩次鋒面移動快速，影響時間短，第三次鋒面可能影響時間會稍微長一點。

他說，目前對於太平洋高壓的預報都還是有點強，高壓西緣一路伸展到南海西部，甚至中南半島附近，西南季風一直到5月上旬結束，似乎都還沒有要明顯進入南海的預測。除非是菲律賓東南方的熱帶擾動能夠發展為颱風，並且跟高壓勢力產生互動，颱風北轉、高壓東退，才有機會讓西南季風往南海建立。如果這樣的現象沒有發生，那麼高壓可能持續偏強，西南季風要進入南海，可能還是要等到5月中旬之後才會出現了。