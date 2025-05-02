端午連假首日國道南向車流最多 注意高乘載等疏運措施

今年端午節連假為5月30日至6月1日，共計3天，端午節為連假第2天。交通部高公局預估假期交通量為110至121 百萬車公里；其中首日南向可達66百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局檢視歷年端午節連續假期交通狀況，研判本次假期首日及第2天以南向車流為主，第2、3天以北向車流為主。端午連假首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2天主要為旅遊及收假旅次，第3天則主要為收假旅次。

為維持假期間國道合理服務水準，高公局說，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃以下交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施：

一、匝道封閉：

（一）、5月30日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

（二）、5月31日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

（三）、5月31日及6月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

5月31日及6月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：

（一）、單一費率：5月30日至6月1日。

（二）、路段差別費率：5月30日至6月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

（三）、暫停收費：5月30日至6月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

5月29日12時至6月1日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。