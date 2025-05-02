最美郵票揭曉 台南400紀念郵票獲冠軍

中華郵政公司今年3月3日至4月7日舉辦「114年郵票選美活動」，邀請民眾透過明信片、活動網站、「中華郵政 郵你真好」Facebook粉絲專頁及中華郵政LINE官方帳號等方式票選最美郵票。總投票數共68萬4436票，得票數第1名為「台南400紀念郵票小全張」，而第2名為「注音符號郵票（第3輯）-ㄚ」、第3名為「注音符號郵票（第3輯）-ㄏㄠˇ」。

本次活動共有290個獎項，在律師見證下，已於3月24日抽出Facebook粉絲專頁投票活動10名得獎者，LINE官方帳號投票及活動網站線上即時抽獎各有10名及30名得獎者，4月25日辦理明信片及活動網站投票公開抽獎儀式，抽出240名得獎者。

得獎名單於114年5月2日公布於全國各郵局營業窗口、中華郵政全球資訊網及114年郵票選美活動網站 https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote114/index.jsp 。

活動獎項共13個獎項，得獎者接獲得獎通知單後，可於7月31日下午5時前，攜帶得獎通知單及國民身分證或護照至鄰近郵局營業窗口辦理兌獎手續，幸運獎、好運獎、普獎、Facebook獎及LINE獎等5個獎項，獎品將以掛號郵件逕寄得獎者。