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兒少精神科耗費心力 學齡前心理治療給付盼提高2.5倍

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
兒童醫療問題不只存在兒科，隨著心理健康議題受到關，兒童及青少年的精神健康需求也顯著提升。示意圖。圖／AI生成
兒童醫療問題不只存在兒科，隨著心理健康議題受到關，兒童及青少年的精神健康需求也顯著提升。示意圖。圖／AI生成

兒童醫療問題不只存在兒科，隨著心理健康議題受到關，兒童及青少年的精神健康需求也顯著提升。兒少精神治療比起成人更為複雜，評估、解釋更費心力，台灣精神科診所協會理事長單瑜說，盼政府針對兒少心理治療提高給付，早期介入更可節省未來社會成本。

根據2023年台灣兒童青少年精神醫學會統計，全台370萬兒童青少年中，僅有約80位專全職投入兒童青少年精神醫療，遠低於國際建議標準。再者，近年，注意力不足過動症（ADHD）、自閉症譜系障礙（ASD）、焦慮症與青少年自傷等疾患的就診人次逐年增加，現行醫療資源已經難以負荷。

單瑜說，兒童及青少年的精神醫療需要投入大量時間、心力，家長帶著孩童來看診多是帶著複雜問題，並不是馬上就可下診斷，例如孩子人際互動出現問題、無法融入團體生活，明明不笨蛋考試卻總是出錯，或是家庭關係等。不只評估時間較久，還要再跟家長、學校等多面向解釋，成本遠高於成人。

單瑜表示，面對需求增加以及心力投入，健保給付卻難以充分反映，精神科醫師給付卻不成比例，以診斷性會談為例，成人為1031點，16至17歲青少年卻沒有加成，僅針對15歲以下兒少加給17％至33%。

單瑜說，協會向衛福部爭取針對未滿18歲兒少的診斷性會談、生心理功能檢查心理治療等給付調整，學齡前（未滿6歲）調高為成人2.5倍、學齡（6至12歲）1.6倍、13至18歲為2倍。由於學齡前難以用藥物，發展評估、跟照顧者討論較多，成數建議教高；青少年治療還要額外聯繫學校、家庭，甚至因獨立需求需要分別會談時間成本高。

單瑜說，相關調整推估每年增加5300萬點，長期效益遠大於短期成本。國外文獻顯示，未妥善治療的兒童青少年精神疾患伴隨高昂社會成本，如醫療、教育、家庭失能風險，甚至是失業率、物質濫用等；更有研究指出早期教育介入社經不利家庭的兒虐可增加學業成績、減少違規。

心理治療 自閉症

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