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誤以為感冒 台南2月大嬰兒確診今年首例百日咳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市確診今年首例百日咳個案，衛生局呼籲請家長按時帶孩童接種疫苗，提高警覺避免疫情擴散。圖／台南市衛生局提供
南市確診今年首例百日咳個案，衛生局呼籲請家長按時帶孩童接種疫苗，提高警覺避免疫情擴散。圖／台南市衛生局提供

台南市一名出生約2個月的嬰兒，自3月25日出現類似感冒的症狀，曾前往診所就醫，但病情未見改善，後續轉診至醫院治療並通報檢驗，於4月29日確認罹患百日咳，目前經藥物治療後已改善。針對該個案，衛生局已匡列相關接觸者，同住接觸者2人，已安排預防性投藥。

衛生局表示，百日咳的初期症狀容易與感冒混淆，特別是尚未完成疫苗接種的嬰幼兒為高風險族群，其他年齡層也可能感染，但症狀常較輕微或不明顯，容易延誤就醫，進而傳染給家人及其他接觸者。衛生局呼籲民眾，如出現疑似百日咳症狀（如：陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等），應立即就醫，接受適當診斷與治療，以維護自身與家人健康。

市長黃偉哲強調，接種疫苗是預防百日咳最有效的方式，我國嬰幼兒在出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中若有嬰幼兒者，務必依時程完成接種，確保其健康。此外，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28-36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗，以利保護嬰幼兒健康。

嬰兒 疫苗 衛生局

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