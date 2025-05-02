今晴朗飆35度高溫 周末起變天鋒面接力 恐雷雨強風劇烈天氣

今天的天氣大致上晴朗穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，只有東半部地區，以及午後的中南部山區會有些降雨的情況。但是從明天開始，水氣慢慢變多；周日起一道一道的鋒面影響，天氣變得比較不穩定。

葉致均表示，周末午後熱力作用之下，午後雷陣雨可能比較明顯，周末外出要留意中央氣象署發布的大雨特報、豪雨特報、大雷雨即時訊息，避免午後雷陣雨帶來的災害。周日起鋒面接續影響，如有對流雲系發展並且移入台灣，會有瞬間強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，要留意後續天氣變化。沒下雨時偏悶熱，外出注意防曬防中暑，多補充水分。

目前天氣現況，葉致均表示，昨天影響到台灣的鋒面系統已經離開，目前台灣上空的雲量相當少，只有在東半部地區有些雲量偏多狀況，台灣東方海面有些降雨情況產生，如果這些雲系移入東半部陸地可能會有降雨情況出現。至於西半部地區以及外島的金馬澎維持晴朗穩定的天氣，但是午後山區留意會有局部短暫陣雨出現。

溫度方面，葉致均表示，今天整體雲量偏少，東半部高溫可以來到28至30度，整個西半部地區可以來到30度以上，甚至在南部近山區可以來到34、35度高溫。

未來天氣變化，葉致均表示，目前沒有明顯的天氣系統影響，台灣附近風場吹東南風為主，華中一帶開始有鋒面逐漸建立。明天這個鋒面系統就會逐漸接近台灣，所以水氣增多，天氣變得不穩定一些。周日梅雨季第一道鋒面就會影響台灣，下周一會是短暫空檔，隨著鋒面遠離之後，天氣相對變比較單純一點。

葉致均表示，但另外有一道鋒面系統逐漸建立，下周二、周三會是第二道鋒面系統影響，天氣轉為不穩定。下周四鋒面系統逐漸遠離，華南的滯留鋒面逐漸北抬趨勢，這天是後續鋒面影響期間的空檔，天氣恢復偏悶熱，午後雷陣雨情況為主。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，今天東半部不定時短暫降雨出現，午後中南部山區留意短暫雷陣雨。明天開始水氣變多，大氣環境變得不穩定，花東地區和恆春半島降雨情況變得明顯，其他地方雲量變多，午後雷陣雨也會變得明顯一點點。明天配合午後熱力作用，可能在花東和各地山區午後雨勢變得比較明顯。

葉致均表示，周日梅雨季第一道鋒面系統影響之下，中部以北和東半部雨勢變得比較明顯，南部地區以午後雷陣雨情況為主。午後配合熱力作用，午後雨勢可能變得明顯一些。下周一會是鋒面影響的空檔，整體雨勢上也會趨緩，不過北台灣不定時短暫降雨，午後山區有短暫陣雨。

他說，下周二、周三第二道鋒面系統影響，台灣各地和外島金馬澎有陣雨或雷雨。下周四隨著鋒面遠離，而且滯留鋒面逐漸北抬，水氣開始減少趨勢，但是中部以北和東半部可能還是有局部短暫陣雨或雷雨，南部可能短暫午後雷陣雨，和鋒面影響期間相比，天氣明顯回穩。

溫度趨勢，葉致均表示，未來1周沒有明顯冷空氣影響，所以整個溫度上沒有太大變化。主要就是鋒面影響期間，如果有下雨的時候，溫度會稍微轉涼，像是周日和下周二、下周三，白天溫度可能稍微轉涼。但是沒有下雨的時候，東半部地區可以來到28至30度，西半部普遍30至33度，南部近山區溫度可能更高一些，沒下雨時偏悶熱。