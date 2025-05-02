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5月起精神科診所診察費調整 健保省千萬 小診所反受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
5月起精神科診所門診診察費調整，健保署將把精神科的門診診察費調整成跟其他科別一致。示意圖。本報資料照片
5月起精神科診所門診診察費調整，健保署將把精神科的門診診察費調整成跟其他科別一致。示意圖。本報資料照片

5月起精神科診所門診的診察費調整，健保署將把精神科的門診診察費調整成跟其他科別一致。精神科診所協會理事長單瑜說，對於服務量的診所影響較大，收入恐會減少，但對服務量少的精神診所反而可以增加收入，整體預估減少金額約1000萬元，勉強可以接受。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，現行一般門診診察費分成5階段，並且有設定合理門診料，每日門診量看診愈多健保給付點數愈少。一般門診診察費30人以下診察費364點，31至40人次250點；其餘依序減少41至60人220點，61至80人160點，81至150人70點，151人以上每次50點。

原先精神科門診診察費，每日健保給付為1至30人診察費350點，31至35人338點，45人以上診察費164點。劉林義說，主要並非調高或調低診察費，而是將精神科調整成跟其他科別一致。

據了解，精神科門診診察費調整已討論約一年，主要是去年立法院主決議通過，2025年6月30日達成平均點值0.95元，因此找各項目樽節費用，最後從此處下手。

根據健保署最新統計，去年第四季西醫基層平均為0.92元。單瑜說，執業登記精神科醫師約有2000餘人，執業登記在診所者約700位。

單瑜指出，新制度上路後估計影響金額約1000萬元，金額並不多。主要是衝擊看診量大的診所，對於看診量小的診所，因為前段的診察費提高有有受惠，整體而言勉強可接受。

健保署 醫師

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