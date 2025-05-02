找不到回家路？年輕人1飲食習慣害方向感變差 醫示警：失智初期症狀

找不到家的路只會發生在失智長者？失智症大多好發於65歲以上長者，早期會出現記憶力衰退、性格改變等症狀，但根據最新研究發現，年輕人如果長期有「1飲食習慣」，恐會損害大腦海馬迴功能，影響方向感、讓大腦「提早退化」。

減重醫師蕭捷健近日在臉書發文，分享這項刊登於《International Journal of Obesity》的研究，該研究來自澳洲，受試者為一群年輕大學生，他們戴上虛擬實境（VR）裝置，在3D迷宮中靠地標尋找「寶藏」，模擬真實世界的空間導航挑戰。為了確保結果準確，研究團隊特別排除了BMI和一般工作記憶的影響，只聚焦飲食習慣與導航能力的關聯性。

結果發現，越常攝取高脂高糖食物的參與者，在VR迷宮中越容易迷失方向，地標定位表現也越差，即使排除其他干擾變項，這種負面影響仍舊顯著，推測與大腦中負責空間學習的關鍵區域——海馬迴功能受損有關，「空間定位」表現較差，也是失智症初期常受影響的功能之一。

蕭捷健指出，過去動物研究顯示，只要改回低脂低糖飲食四週，就能恢復部分空間記憶，「方向感不是天意，現在就檢查你的外帶單，少一杯奶茶、多一顆茶葉蛋，給海馬迴一條回家的路吧～祝大家人生的方向也能清楚明朗！」