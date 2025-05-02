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台鐵配合調薪3% 從業人員發放危險加給

中央社／ 台北2日電

配合行政院114年調薪3%政策，台鐵今年6月起調整轉調人員薪資，並補發1月至5月差額。另外，從業人員的危險加給、夜點費及地域加給等追溯至113年1月1日生效，預計6月完成發放。

行政院民國113年11月11日核定「國營台灣鐵路股份有限公司從業人員薪給管理要點」，台鐵今天向媒體表示，台鐵即依資位人員標準研擬從業人員危險加給、夜點費及地域加給規定，並於去年12月經董事會審核通過，且追溯自113年1月1日起生效。

台鐵說，交通部昨天正式完成審查核備，將立即啟動補發作業，預計今年6月可完成發放。

另外，台鐵表示，配合行政院114年3%調薪政策，台鐵將自114年6月起調整轉調人員薪資，並補發1月至5月差額。

從業人員調薪部分，台鐵說，113年12月17日經董事會審議通過，交通部刻正積極協助推動，待台鐵113年決算核定後，台鐵公司即辦理從業人員調薪作業，並追溯自今年1月1日起生效。

台鐵 薪資 行政院

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