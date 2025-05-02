明傍晚水氣移入 賈新興：未來10天2天1波微弱鋒面影響

把握好天氣，天氣即將轉趨不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致2天一波微弱鋒面影響，觀察11日至12日鋒面的位置；短期預測顯示，5月中旬降雨略多，5月下旬起至6月中旬降雨偏少。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後新北以南山區及宜花東有局部短暫雨， 傍晚水氣移入，桃園以南局部短暫雨。周日受微弱鋒面影響，苗栗以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一，清晨台中以北有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周二受微弱鋒面影響，台南以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

他說，下周三，嘉義以南有零星短暫雨，午後台中以南有局部短暫雨。下周四受鋒面於北部外海通過，苗栗至嘉義有零星短暫雨，午後台中以北及南投有局部短暫雨。下周五，午後山區有零星短暫雨。10日受鋒面影響，嘉義以北有局部短暫雨，午後宜花東亦有零星短暫雨。另外，觀察11日至12日鋒面的位置。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。