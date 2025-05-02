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通宵至新埔段彩帶纏電車線 台鐵清除影響10列次

中央社／ 台北2日電

台鐵今天清晨通宵到新埔間發現疑有彩帶纏繞電車線，彩帶約長100公尺，台鐵斷電清除維修，導致影響10列次、合計延誤441分鐘，目前已恢復正常行車。

台鐵表示，因通霄－新埔間（K155+800~K156）東、西正線電車線因有彩帶纏繞，造成通霄－新埔間路線不通，台鐵電力單位立即前往處理，同時於清晨5時50分起成立公司本部一級應變小組，於上午7時12分經現場初步排除後恢復通車，通霄－新埔間恢復雙線正常行車，總計影響10列次、合計延誤441分鐘。

事發後，台鐵指出，有民眾上網抱怨台鐵誤點嚴重，甚至讓車廂斷電。事因彩帶纏繞雙線，加上彩帶長達100公尺，因此必須要斷電維修，導致部分列車有斷電狀況。

記者詢問，彩帶是否為白沙屯媽祖遶境的鞭炮彩帶。對此，台鐵表示，由於事發地點與白沙屯媽祖遶境活動還有一段距離，所以還在查證彩帶是從哪裡來。

台鐵 白沙屯媽祖 遶境

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