苦盡柑來卻遇見你！媽媽最想抹除的十大歲月紋路

今年母親節，一起送給媽媽抹除歲月痕跡的禮物吧！

每年母親節，你是不是也在煩惱該送媽媽什麼？與其一束花或一頓飯，不如送她一份「真正為自己而活」的禮物——幫她找回青春、自信與美麗！像韓劇《苦盡柑來遇見你》中的女主角愛純一樣，歷經風雨後依然能迎來人生新頁。我們的媽媽們，也一樣值得擁有這樣的華麗轉身。

從橘皮、魚尾紋到妊娠紋，這些歲月在媽媽身上留下的痕跡，不只代表辛勞，更藏著愛。但同時，這些「歲月痕跡」也是許多媽媽心中最想悄悄抹去的煩惱。

為了解媽媽們最在意的困擾，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點媽媽們最想消除的十大歲月紋路，我們還找到了許多低調流傳、連姊妹淘都不一定會告訴妳的超隱藏版保養秘訣，這些方法也悄悄幫助許多媽媽找回了自信與光采。

今年母親節，就讓我們送媽媽一份最懂她的禮物，不只是祝福，更是讓她再次閃耀的力量！

No.1 妊娠紋

示意圖／ChatGPT

妊娠紋是許多媽媽最想悄悄抹去的歲月痕跡之一。懷孕時隨著胎兒快速成長，腹部皮膚也會被急遽撐大，導致真皮層的膠原蛋白、彈力蛋白遭到拉扯破裂，形成一道道紋路，從初期的紅紫色到產後變成銀白色。除了腹部以外，受到年齡、體質等因素影響，妊娠紋還有可能會出現在胸部、臀部與大腿等部位，雖然不痛不癢，也是甜蜜印記，仍讓不少媽媽感到自信受挫。

可以有效處理妊娠紋的方法不多，利用微侵入式的電波儀器是治療主流。例如魔女電波（以下提及的魔女電波，舊稱魔方電波，Profound），以雙極微針加熱技術，透過微針穿透與電波原理，將電波能量精準控制在增生膠原蛋白、彈力蛋白顯著的67度C，並搭配5度C冷卻系統保護表皮，適合妊娠紋、產後出現鬆弛肚皮的媽媽。微侵入性治療方式也成為媽媽們改善妊娠紋的熱門法寶，「我妊娠紋超嚴重，前面幾個（醫美療程）對我已經沒用，但又怕動刀所以最後是用魔女電波消掉的」。

No.2 橘皮

示意圖／ChatGPT

讓媽媽最頭痛的問題，還有經常在大腿、臀部和腹部作怪的橘皮！這些凹凸不平的紋路又被稱作「皮膚的月球表面」，主要是因為脂肪細胞過度堆積膨脹、老化，導致皮膚組織結構排列不均所致。除了年紀大皮膚彈性差，包含懷孕、壓力大、久坐少動、女性賀爾蒙失調等，都有可能讓橘皮找上門。

調整飲食、運動按摩之餘，前項提到的「魔女電波」也是治療選項之一！它不僅是唯一擁有美國FDA、台灣TFDA治療橘皮適應症的電波儀器，還以深層探頭、智慧溫控針技術深入皮下脂肪層，透過重建肌膚真皮層的膠原蛋白、彈力蛋白及玻尿酸，從根本解決橘皮問題。有網友在《嬰兒母親》討論區透露因懷孕久坐、久躺產生很深的橘皮，「我知道妊娠紋可以做魔女電波，不知道橘皮有沒有用」，有網友對此表示，「魔女電波對橘皮和妊娠紋效果都很好」。母親節也可以送給媽媽「魔女電波」消除橘皮。

No.3 胸部下垂

隨著懷孕及哺乳期間乳腺組織變化，乳房慢慢變大，胸部皮膚與韌帶受到長時間拉扯，導致支撐結構鬆弛，一旦哺乳期結束，乳腺萎縮、脂肪比例改變，胸部就有可能出現下垂的現象。此外，隨著年紀增長、膠原蛋白流失及不當穿著內衣等狀況，更容易加速胸型變化。儘管這是必經歷程，仍讓不少媽媽對胸型產生焦慮，希望能找回產前緊緻的輪廓與自信。

曾有網友在PTT上發問「產後胸部下垂怎麼辦」，熱心鄉民也提供方法，「胸部是脂肪，下垂靠運動變緊實是可以但有限！不可能跟產前一樣，只能馬甲塑身衣、膠原蛋白、鋼圈內衣都試試看，不然就是乳房拉提手術」、「運動可以幫助回來一點，但要回到漂亮形狀整形唯一解」。

No.4 臉部鬆弛

示意圖／ChatGPT

身為媽媽或多或少都會擔心、在意臉部鬆弛的問題，除了年齡增長導致皮膚中的膠原蛋白逐漸流失，長時間照顧家庭、熬夜育兒、壓力累積加上缺乏保養，都會加速臉部老化，嘴角下垂、雙頰鬆弛，肌膚輪廓線條也不再緊緻。媽媽為了這個家付出大半輩子，她們也希望能夠再次容光煥發，找回對鏡子微笑的自信。

目前針對臉部拉提緊緻的設備非常多，從大家熟悉的鳳凰電波到其他電波、音波類產品，甚至拉皮手術，但若要針對比較嚴重的鬆弛問題，又不想手術，微針電波會是拉皮之外的有效選項之一。有網友在Dcard上分享，「不怕痛的話鳳凰是個好選擇，真的能量強度很夠」，還有部落客體驗魔女電波後發文分享，「想要減少老化特徵或是覺得臉部線條開始變鬆垮的人也很適合」。針對皺摺、紋路、鬆軟、下垂等老化肌膚問題，透過電波、3D導熱系統及AI智慧科技，精準控制溫度、深度、加熱時間，不只媲美拉皮手術效果，看起來更為自然，同時也拯救臉部鬆垮問題，成為非手術拉皮的好選擇。

No.5 魚尾紋

示意圖／ChatGPT

魚尾紋是媽媽們容易浮現在眼角的歲月痕跡，膠原蛋白、彈力蛋白隨年紀不斷流失，如果平時喜歡做眨眼、微笑等表情動作，容易讓魚尾紋跟著偷偷跑出來。值得一提的是，眼周肌膚比起其他地方更為薄嫩，如果沒有養成保養習慣，使用適合的眼霜或修護產品，魚尾紋往往就會成為最難遮掩的年齡象徵。

日前有網友針對魚尾紋、眼周細紋問題實測解決辦法，包含補充葉黃素和魚油、點眼藥水、擦眼霜、睡前敷蒸氣眼罩等，並於晚上12點前就寢，成果讓許多人表示驚豔，「蒸氣眼罩跟眼霜，我也是必備」、「我擦眼霜還會搭配按摩棒，這樣可以更有感唷」、「葉黃素要吃一段時間，我覺得有吃，眼睛比較不會乾澀」。如果保養方式沒辦法改善，又非常在意，就可以考慮醫美的肉毒、填充劑或是電波、音波，都能有效改善魚尾紋問題。

No.6 眼袋、泡泡眼

示意圖／ChatGPT

相信很多媽媽也有眼袋或泡泡眼的困擾！眼袋位於臥蠶下方，當身體出現老化，或是眼周長期不當拉扯，生活作息日夜顛倒、睡眠不足，導致眼周肌膚、肌肉鬆弛，再也無法支撐眼內脂肪，就會造成脂肪往前、往下凸起，形成眼袋或泡泡眼，看起來疲態又顯老。

眼袋讓人看起來疲累沒精神，冷敷與按摩有助紓緩浮腫。選擇含咖啡因或胜肽的眼霜，能加強緊緻效果。若眼袋明顯，也可諮詢專業療程，找回明亮眼神。有網友便在PTT醫美版分享，「很常聽到媽媽對自己眼袋的各種嫌棄，也一直都有做眼袋手術的想法，但又捨不得花這個錢。我出社會也一段時間，有存到一些錢就想帶媽媽去動手術，剛好爸爸的眼袋也很明顯，有說過被同事講精神看起來不是很好，就問他要不要陪媽媽一起去，順便給醫生看看」，將眼袋手術作為送給父母結婚30週年禮物，直言「現在沒有眼袋的樣子非常自然～看到爸媽做完變得很有自信很滿意的樣子，覺得這個錢花的太值得了」。

No.7 法令紋

示意圖／ChatGPT

每天笑著面對自己的孩子，結果最開心的不是媽媽，而是媽媽臉上跑出來打卡的法令紋！法令紋是兩道從鼻翼延伸到嘴角的紋路，也有人會稱作「木偶紋」，容易隨著年紀增長、膠原蛋白減少、皮膚支撐力變差而出現，如果媽媽平時喜歡大笑、講話或是作息日夜顛倒，也會加速法令紋現形。

許多媽媽也在臉書、PTT上大吐苦水，「最近一直困擾我的，是以往很有自信的好膚質，暗沉、斑點越來越明顯，法令紋也加深了」、「生完小孩加上育嬰一段時間後，發現自己的臉變好垂好凹，法令紋和嘴邊肉都跑出來見人，覺得整個人的光彩都沒了，也變得很沒有自信」。想要幫媽媽趕走臉上的法令紋，不妨選購適合媽媽膚質的保濕和防曬產品，如果想要趕快看到效果，送給媽媽玻尿酸、音波拉提等醫美療程，也是一個不錯的選擇！

No.8 抬頭紋

示意圖／ChatGPT

不只是年紀會影響抬頭紋，媽媽煩惱家中的經濟開銷，或是被小孩惹到一肚子火，長期皺眉、抬眉或是做出驚訝表情，每天情緒上上下下，紋路自然而然會越來越明顯。有媽媽也在網站《嬰兒母親》上分享，「前幾個禮拜慶祝母親節有拍幾張照片，發現臉上皺紋是越來越深，抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋讓我的歲數虛增了不少，真的讓人很困擾」。

想要讓媽媽的臉被歲月溫柔以待，平常讓媽媽保持愉快心情，不要頻繁抬眉、皺眉之外，建議可以教媽媽向上仰頭、眼睛緊閉並輕壓眉上按摩，平時也要讓媽媽定期使用保濕產品，例如含有玻尿酸和膠原蛋白的保養品，或是搭配延展性佳的抗皺乳霜，輔以肉毒桿菌等醫美療程，讓媽媽照鏡子也能越照越開心！

No.9 頸紋

示意圖／Pexels

原本頸紋只是代表歲月的紋路，隨著3C時代的來臨，倘若媽媽長時間低頭滑手機、追劇或傳訊息，膠原蛋白不斷流失又缺乏保養，頸部肌膚容易提早鬆弛，不知不覺就讓頸紋、火雞脖悄悄爬上身。

改善頸紋問題，絕對不能只顧臉不顧脖子！洗完臉準備保養時，記得提醒媽媽要把精華液和乳霜順手帶到頸部，日常出門的保濕和防曬當然也不可少，另外搭配簡單的抬頭伸展操，也能有效紓緩頸部肌肉，還可以帶著媽媽體驗玻尿酸、肉毒桿菌等醫美療程。電波、音波類產品能夠解決部分鬆弛的問題，但是對於頸部紋路，有膠原蛋白增生效果的微針電波，更能填補頸紋的凹陷，修飾頸部線條。標榜精準溫控、直達肌底的「魔女電波」，以智慧溫控細針深入皮下組織，加熱刺激膠原蛋白、彈力蛋白及玻尿酸新生，達到更完整的效果。

No.10 皺眉紋

皺眉紋被稱為「11字紋」，當媽媽們長期因為育兒、工作壓力兩頭燒，頻繁皺眉造成表情肌反覆收縮，容易在眉心處產生一條條細紋，年輕的時候看起來不明顯，但是隨著歲數增加，膠原蛋白越來越難恢復，皺眉紋的情況也會越來越嚴重。

有Dcard網友先前指出，自從當媽媽之後根本沒什麼時間可以好好保養，直到小孩上小學才發現臉上皺紋變多，「想知道各位媽媽以及姐妹們大家都是如何保養的，像是魚尾紋、抬頭紋、皺眉紋這三個是讓我最困擾的」，許多人也不藏私分享，「皺紋真的除了日常保養以外就是靠醫美了」、「除了做醫美以及用一些保養品以外，我還會注意飲食&休息，整體氣色跟皮膚狀態真的有差」、「多喝水跟運動也有助於保持皮膚的水潤和彈性哦」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月11日至2025年04月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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