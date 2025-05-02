比酒精更傷肝？醫生揭一「健康」飲料超毒 常喝恐致脂肪肝、糖尿病

喝酒對肝臟不好這件事相信大家都知道。但有日本肝臟專科醫生就指出，除了酒精之外，其實還有一類飲品是「隱形殺手」，會在不知不覺間形成脂肪肝，卻常被誤以為是健康之選……

近年，隨著健康意識的提升，越來越多人開始關注飲食中的糖分攝取。然而，有一種糖分卻被許多人忽略，甚至誤以為它對健康有益——那就是「果糖」。日媒《ダイヤモンドオンライン》分享日本肝臟專科醫生尾形哲指，果糖有機會可以對肝臟造成嚴重傷害。

由於水果被視為天然、新鮮且富含營養的食物，看到果糖裏面的「果」字，許多人自然而然地認為，也是對身體有益的。然而，尾形哲醫生強調，果糖並非如想像中那般無害，相反是一種對健康構成嚴重威脅的「惡魔糖」。當然之間直接食用新鮮水果並不會對健康造成太大問題，吃一個蘋果、橙或香蕉，攝取的果糖量有限。然而，一旦將水果加工成果汁、果凍或其他液態食品，果糖便會變身成「隱形殺手」對肝臟，造成很大傷害。

尾形醫生表示果糖不僅存在於水果中，更常見於各種加工食品和飲料中。例如，市面上許多含糖飲料和甜食中使用的「果糖」，就是一種以玉米為原料提煉而成的人工糖漿。這種糖漿雖然名為「果糖」，但與天然水果毫無關係，反而是一種高度精製的液態糖分，對肝臟的傷害極大。這種人工果糖的攝取量若過高或長期攝取，會「毒害」肝臟，可能導致脂肪肝、糖尿病等嚴重健康問題，甚至引發不可逆的肝臟損傷。

為何危險度高？

果糖對肝臟的傷害，主要源於獨特的代謝方式。與葡萄糖不同，果糖在進入人體後，幾乎全部直接進入肝臟進行代謝。正常情況下果糖會被肝細胞的用作能量來源，但其能處理的果糖數量是有限的。也就是說，如果超過容量的大量果糖進入體內，肝細胞內就會溢出大量未經加工的果糖、轉化為中性脂肪，並在細胞中積聚。

這使肝臟承受極大的負擔，尤其是當攝取量過高時，肝臟內的脂肪生成速度會大幅加快，導致「脂肪肝」的形成。再加上，果糖的代謝過程不需要依賴胰島素，意味著它能夠迅速轉化為脂肪。這種超高速脂肪化的特性，使得果糖對肝臟的傷害遠超其他糖分。

尾形醫生將果糖對肝臟的破壞力比喻為「導彈」。與葡萄糖的「步兵式攻擊」不同，果糖能夠以最短的時間、最直接的路徑對肝臟造成巨大傷害。這種「導彈式攻擊」不僅會導致肝臟脂肪堆積，還會破壞肝細胞內的線粒體功能，進一步引發細胞能量供應不足、活性氧增加等問題，最終導致肝細胞大規模損壞。

因為製作果糖比一般砂糖便宜、甜味較強，而且是液體容易加工，市面上不少加工食品例如餅乾、布丁、茄汁和燒汁等都會選用果糖。尾形醫生指要徹底地保護肝臟只有減少含糖飲料和加工食品的攝取，才能避免肝臟在不知不覺中遭受不可逆的損害。醫生亦指出很多人以為水果smoothie或100%果汁有益健康。但其實smoothie中膳食纖維大幅減低會無法減緩糖分的吸收速度，而100%純果汁所含的糖分則和碳酸飲品相差無幾，長期下來對肝臟負擔極高。

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文章授權轉載自《香港01》